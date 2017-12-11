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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5132
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.12.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:

Сизо. Я не плачу пенсионку. Я знаю что меня потом надует государство, зачем я потом буду растраиватся . Это вы современые пенсы тепличные, прикормленые сидите на форумах. Мы в старости будет пахать что б хлеб купить. Будем пока незагнемся, у нас выбора не будет. Да же если дети будут помогать я не смогу у них сидеть на шеи.
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.....
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.12.17 - 11:47
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12826
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.12.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снег ночью выпал. Но какой-то добрый дядя,

из ЖКХ,на парковке,часа в 4 утра,основную
дорогу - почистил.Мне меньше - работы. Я
первый всегда - выезжаю... :lol: :oops: :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12826
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.12.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё. Очистил машину - от снега,убрал снег -

вокруг машины.Готов.Жду Барбару.Через минуту-
должна - выйти. Везу её на работу... :lol: :oops: :-P
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