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§ NG.kz
Вот так будет перевод на латинице.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30735
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил в магазине молоко и дома увидел перевод на латинице.Как думайте стоит пить или воздержатся.
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§ nero136
Re: Вот так будет перевод на латинице.
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 11.12.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Топлёное молоко на казахском. Пока ещё кириллицей написано. В чем проблема? Куда смеяться?
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Читатель 1
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это "перл"!!))) хаха, сколько ещё будет??

§ 112
Re: Вот так будет перевод на латинице.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже если и на латиннице, то где прикол то?
Это как смеяться над Хундаем или Хуавеем, но мы же покупаем эти продукты..
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Канат
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где вы вообще латиницу увидели ? Название молока на казахском языке и всего-то. И на счет винегрета. Просто торговое название не переводится.

zas
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 12:02
Комментарий удален модератором.

целинник
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Канат:
Просто торговое название не переводится.

Такое уже видел во времена целины. На продуктовых ящиках писали, что вся деревня ржала. Минхарчопром Украйнской ССР)))))))

§ 112
Re: Вот так будет перевод на латинице.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ветку Валентина нужно было закинуть, хоть разговоров там было бы еще на месяц, о том как им жыть нехорошо от этого..
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Логан
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
а страшно истории на подобие некоего журналиста летевшего самолётом Эйр Астана и возмущённого тем ,что стюардессы с ним на гос.языке не говорили и требует извинения перед казахским народом .

а, если к примеру я Русский и обращаюсь в гос орган или в сфере обслуживание на Русском языке а мне не отвечают, это как?

§ 112
Re: Вот так будет перевод на латинице.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, от такого молока конечно лучше воздержаться..
Это не настоящее молоко, сухое с консервантами..
Настоящее молоко продают только утром..
После дойки коров..
Если кто не знает, как добывается молоко..
Смешивают с вечерним и продают..
К вечеру оно уже киснет..
Признак настоящего молока..
Затем опять корову доят..
Профайл

§ 112
Re: Вот так будет перевод на латинице.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как пример..
Я например не знаю что тут написано по латински..



А если бы было написано понятно и на кириллице - какашка?
Я бы взял это и с удовольствием съел?
Так значит получается, автору не важно что внутри, а что написано на этикетке?
Будет написано на другом каком ему хочется языке и он эту гадость из пальмового масла вмиг проглотит?
Профайл

Гера
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Арман:
Один вопрос, как вообще такое пропускают в производство,
Какой-то винегрет из латиницы и кириллицы.
Конечно каждый человек видит то что хочет видит, и каждый прочтет в меру своей распущенности.
Но это фото говорит о полной безграмотности и полном безразличии руководства данного производства. Неужели ни кто не контролирует что пишется на этикетке, с таким успехом в следующий раз просто напишут Х.... и мы это схаваем. Давайте же не будем становиться быдлом.
Когда такое издевательство над нашим родным языком допускают на таком уровне, это обидно и больно.
Обидно за страну, которая уже захлебнулась в своих молниеносных реформах, Обидно за народ который стал похож на стадо и лишь скалиться и смеется над очередной реформой, Обидно за РОДНОЙ ЯЗЫК, который в очередной раз сделали посмешищем.

Что здесь такого оскорбительного для твоего языка? там написано Русским языком телка дала, телка не как не могла дать молока так как для этого вначале она стать коровой, то есть принести потомство после чего у нее появляется молоко, просто производитель дал намек что данное молоко искусственное, в суде так и заявят, что это не молоко от коровы, а от телки и эксперты докажут что это не молоко, пісирелген сут то же с намеком? ты понял да:

коматозник
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимопроходящий:
я не пойму суть вопроса????покупайте в росии если название продукта не нравится

вот и мне непонятно.к чему господин с кск, причем из титульных , под ником всем общий так стебётся над переводом?и да - слово Россия пишется по другому.А молоко здесь вообще не при делах.Разжигаем?

пэтриот
Re: Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор статьи ни о чем, Валентин и то больше знает . Даже правописание не учил. Твердая 2 . Или лучше 1(кол) . С тяжёлыми последствиями

Гость
Вот так будет перевод на латинице.




Отправлено: 11.12.17 - 13:45
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