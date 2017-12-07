архимед Re: Кто стучится в дверь ко мне? #91







Отправлено: - 22:07 Заметьте! Все КТЭК и другие услугодатели себя считают хозяевами положения в том числе и ПКСК или КСК по настоящему! Почему так происходит, а потому что мы сами наплевательски относимся к своим проблемам, к своим расходам! У кого денег много и курей нет, чтобы их клевать, то им нет проблем, заплатят и все! А если денег постоянно куры клюют, то необходимо очень требовательно относится ко всему тому что придумывают эти услугодатели, поскольку они всегда через "слуг государевых" стараются на нас навариться! Мы все потребители их коммунальных услуг и от нас зависит как эти услуги нам же предоставляются! Услугодатели всегда "вооружены" аппаратом юристов, а потребители нет! Вот вам и первая причина давления на потребителей! Надо чаще подавать иски на нерадивых услугодателей за не предоставление качественных услуг, на их работников, ведущих себя как барин с холопом, фотографировать их и отправлять на Ютуб, чтобы видели "горе-работяг", бьющих себя в грудь! Нужда была каждого запоминать и впускать в квартиру. Это проблемы услугодателя для улучшения работы по снятию показаний счетчика! Есть договор и нечего по "хатам" шастать как на "колядовании"! Учиться им нужно как работают на "Западе" их коллегии!