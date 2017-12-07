|Цитата:
elektron:
При чём тут это?
В следующем предложении написано.
Дочитайте.
Цитата:
elektron:
и по его расходу (испарение этой жидкости)
Залепите пластилином отверстие, через которое испаряется расходная жидкость.
Ну или как вариант - прикрутите элемент Пелтье (электрохолодильник) к этому "счетчику"...
А я пока буду продолжать смеяться над этим вашим "счетчиком теплоэнергии"...
Цитата:
elektron:
Зачем мучать людей месячной проверкой, если есть годовой средний расход?
Чего-чего?
Какой-такой средний годовой расход?
Что вы несете?
Цитата:
Маркс:
И экономии от этих счетчиков никакой нет на самом деле.
Факт неуклонного снижения потребления ресурсов говорит об обратном.