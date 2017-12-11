Цитата: Добринцофф:

Да в топку их эти приставки,летом

Это точно.. Все приставки, смартфоны и т.д. - через короткое время в небытие уйдут. Завтра сломается и.. забыл его. Хоть он и стоит больше, чем у папы. А украшение , к примеру, елки, постройка горки, рыбалка - это надолго в памяти остается. Вот я до сих пор помню как в детстве зимой бегали по двору, потом упали в снег, обвалялись и на бездонное небо смотрели - кайф был, аж дух захватывало. Или на коньках (черных, по сути мальчиковых) на катке во дворе (сами жители заливали) пыталась кататься... Вот такое на всю жизнь...