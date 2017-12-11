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§ NG.kz
Поход в Funky Town
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30735
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поделюсь своими мыслями по поводу развлечений для детей. Водили своих детишек в развлекательный центр "функитаун" в "Плазе" . Сказу двояко-выпуклое впечатление.Добрая половина всех автоматов-это "однорукие бандиты", лохотроны, если хотите.
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§ Добринцофф
Re: Поход в Funky Town
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.12.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мы все по улице ходили сосульки грызли, с луж воду пили,

Для меня в те времена самый крутой аттракцион-это машинки на которых самому можно за рулем поездить,в Кустанае такого не было,когда в Белоруссию к бабушке ездили там катался.
Цитата:
Vital:
Приставки игровые, компы, игрушек мешок.

Да в топку их эти приставки,летом на корейском и в лесхозе забредали линя если поймаешь или щуку так радости было,на всю жизнь запомнил.
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1501
Re: Поход в Funky Town




Отправлено: 11.12.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Раньше новая игрушка вызывала такой же восторг, как сейчас покупка нового айфона. А на игрушку сейчас реакции вообще нет.


да уж. точно. не знаешь что подарить на дни рождения и новый год.
красивую коробку разорвут, посмотрят, покрутят,конструктор рассыпят на пол и все...
фрукты- ноль внимания.. скорее огурец сьедят, чем банан или апельсин.

андрей
Re: Поход в Funky Town




Отправлено: 11.12.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это стандарт , такое везде и всюду . Гринвич в Екатеринбурге опять ТЦ Радуга там же .Видимо просто ничего другого не придумали .Так что на любителя , понятно денег жалко , 5500 за полчаса ,но ведь хозяин барин .

§ Алиса
Re: Поход в Funky Town
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3858
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.12.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Да в топку их эти приставки,летом

Это точно.. Все приставки, смартфоны и т.д. - через короткое время в небытие уйдут. Завтра сломается и.. забыл его. Хоть он и стоит больше, чем у папы. А украшение , к примеру, елки, постройка горки, рыбалка - это надолго в памяти остается. Вот я до сих пор помню как в детстве зимой бегали по двору, потом упали в снег, обвалялись и на бездонное небо смотрели - кайф был, аж дух захватывало. Или на коньках (черных, по сути мальчиковых) на катке во дворе (сами жители заливали) пыталась кататься... Вот такое на всю жизнь...
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§ yudjin
Re: Поход в Funky Town
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4942
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.12.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Или на коньках (черных, по сути мальчиковых) на катке во дворе (сами жители заливали) пыталась кататься...

Я пару лет назад во дворе заливал каток (там где сейчас ёлка стоит. см выше), дети помнят и сейчас просят.

Но блин, хлопотно это, чистить после каждого снежка, подливать.... а с других родителей толку мало.
Поэтому надеюсь, что и тот каток и ежегодные уже 5 лет горки, ёлку во дворе дети запомнят на всю жизнь... как что-то доброе и сказочное. И будут делать сами когда вырастут... ведь это традиции, так ненавистные фэйсбукнутыми пэтриотами и прочими ономастами.
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§ 112
Re: Поход в Funky Town
112


(Пользователи)
Сообщений: 7828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Это как отключите интернет - там порно..
Но мы то сами показываем детишкам что сутками в этом интернете..
Уж пусть лучше лазиют там и ежика или суслика по головам бьют, чем станут похожими на нас, старшее поколение, которым показали что жить можно в интернете, а не на самом деле..
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zas
Re: Поход в Funky Town




Отправлено: 11.12.17 - 11:47
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Поход в Funky Town
112


(Пользователи)
Сообщений: 7828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я в детстве любил бескрайние поля с логами за Уской.
Играли в с ржавых каких то машинах, угоняли вагонетки с кирпичного, и вешав картонки, гнали на них прочь в сторону химзавода..
Если там тормозов не было, просто прыгали и убегали, когда нас догоняли поезда..
До сих пор помню горящие уши, за которые меня почему то злые машинисты сильно дергали..
А как курили..
Именно в этих полях в каких то заброшенных катакомбах, меня научили в 6 лет курить..
Кашель тоже помню свой надрывный..
Вот это вот жизнь, и она настоящая..
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1501
Re: Поход в Funky Town




Отправлено: 11.12.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это как отключите интернет


ты про что? тут про плазу. разв детский центр .
ты хоть там был и в макдоналдсе был?
то-то же .не был. а рассуждаешь как будто в теме.
твой предел- денеры на трассе.

§ 112
Re: Поход в Funky Town
112


(Пользователи)
Сообщений: 7828
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.12.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1501:
ты про что? тут про плазу. разв детский центр .

Про Плазу разумеется..
Автору не нравится что дети играют в реальности..
Автор хочет их загнать туда, где и он сутками находится, а это диван в четырех стенах и монитор и чтоб ребенок никуда не выходил и изучал Ютьюб..
У нас слава Богу есть уже тут на сайте такой, что это за жизнь, изломанная и исковерканная?
Ведь такие детишки, став взрослыми ни к чему не приспособлены..
Они работать хирургами или сварными что, тоже по интернету научатся?
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1504
Re: Поход в Funky Town




Отправлено: 11.12.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1501:

1501

В связи с чем такой НИК?? Что бы путали?
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