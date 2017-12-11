Цитата: Арман:

Один вопрос, как вообще такое пропускают в производство,

Какой-то винегрет из латиницы и кириллицы.

Конечно каждый человек видит то что хочет видит, и каждый прочтет в меру своей распущенности.

Но это фото говорит о полной безграмотности и полном безразличии руководства данного производства. Неужели ни кто не контролирует что пишется на этикетке, с таким успехом в следующий раз просто напишут Х.... и мы это схаваем. Давайте же не будем становиться быдлом.

Когда такое издевательство над нашим родным языком допускают на таком уровне, это обидно и больно.

Обидно за страну, которая уже захлебнулась в своих молниеносных реформах, Обидно за народ который стал похож на стадо и лишь скалиться и смеется над очередной реформой, Обидно за РОДНОЙ ЯЗЫК, который в очередной раз сделали посмешищем.

Что здесь такого оскорбительного для твоего языка? там написано Русским языком телка дала, телка не как не могла дать молока так как для этого вначале она стать коровой, то есть принести потомство после чего у нее появляется молоко, просто производитель дал намек что данное молоко искусственное, в суде так и заявят, что это не молоко от коровы, а от телки и эксперты докажут что это не молоко, пісирелген сут то же с намеком? ты понял да: