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§ NG.kz
Поход в Funky Town
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.17 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поделюсь своими мыслями по поводу развлечений для детей. Водили своих детишек в развлекательный центр "функитаун" в "Плазе" . Сказу двояко-выпуклое впечатление.Добрая половина всех автоматов-это "однорукие бандиты", лохотроны, если хотите.
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Гость
Поход в Funky Town




Отправлено: 11.12.17 - 02:37
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Гость
Поход в Funky Town




Отправлено: 11.12.17 - 08:27
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Гость
Поход в Funky Town




Отправлено: 11.12.17 - 08:33
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§ Макарыч
Re: Поход в Funky Town
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 11.12.17 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Меня возмущает автомат в котором из нор выскакивают хомяки и их надо по башке ударить кувалдой.. Чему учат наших детей?

Чему учат? Наверное реакции.
Почему именно хомяки? Надо, чтобы вместо хомяков выскакивали гаишники. И по башке им, по башке! )))
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Гость
Поход в Funky Town




Отправлено: 11.12.17 - 08:59
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Гость
Поход в Funky Town




Отправлено: 11.12.17 - 09:14
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§ Солнышко
Re: Поход в Funky Town
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1181
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 11.12.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашим детям все понравилось. 7-8 лет самый возраст для посещения этого центра. 5000 тенге на карточку кладешь, еще 5000 добавляют. Потратить можно в любое время.
Я вообще очень рада, что сейчас зимой, когда на улице не очень то погуляешь, у детей есть возможность развлекаться и развиваться в этих центрах.
Цитата:
Макарыч:
Чему учат? Наверное реакции.

Вчера ребенок реакцию на рыбалке развивал. Самостоятельно больше 10 ротанчиков вытащила за час. Ни одного не упустила. Куда там хомякам против зимней рыбалки! :lol:
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