NG.kz 29-летнего рудничанина, изнасиловавшего 15-летнюю девочку, будут судить в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:34 Мужчина сказал подростку, что заехал за ней по просьбе ее дяди. Якобы тот попросил отвезти племянницу на обследование в больницу. Потерпевшая ничего не заподозрила и села в машину, так как знала С. Он часто приходил в гости вместе с ее дядей.

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