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≡ 29-летнего рудничанина, изнасиловавшего 15-летнюю девочку, будут судить в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
29-летнего рудничанина, изнасиловавшего 15-летнюю девочку, будут судить в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30731
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчина сказал подростку, что заехал за ней по просьбе ее дяди. Якобы тот попросил отвезти племянницу на обследование в больницу. Потерпевшая ничего не заподозрила и села в машину, так как знала С. Он часто приходил в гости вместе с ее дядей.
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195
Re: 29-летнего рудничанина, изнасиловавшего 15-летнюю девочку,...




Отправлено: 08.12.17 - 16:34
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: 29-летнего рудничанина, изнасиловавшего 15-летнюю девочку,...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1298
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 11.12.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да откуда же они такие берутся-то? По всей строгости по полной!
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