Солнышко Re: Поход в Funky Town #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1181

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:21 Нашим детям все понравилось. 7-8 лет самый возраст для посещения этого центра. 5000 тенге на карточку кладешь, еще 5000 добавляют. Потратить можно в любое время.

Я вообще очень рада, что сейчас зимой, когда на улице не очень то погуляешь, у детей есть возможность развлекаться и развиваться в этих центрах.

Цитата: Макарыч:

Чему учат? Наверное реакции.

Вчера ребенок реакцию на рыбалке развивал. Самостоятельно больше 10 ротанчиков вытащила за час. Ни одного не упустила. Куда там хомякам против зимней рыбалки!