Цитата: кустанаец 1:

Наш президент очень много говорит. только слишком много он сам не сделал, а не сделал он главное не вкладывал в науку , в новые разработки зерновых культур Людей растеряли , одни агашки сидят везде , а от агашек толку мало

Слушай дорогой мой Кустанаец, не проще ли покупать готовые технологии,чем поддерживать науку 40 летней давности, ни у нас ни у наших соседей за годы советской власти и годы суверенитета изобрести изобрести в области генной инженерии не смогли и да же дальних подходов в данной отрасли науки не было, не то что внедрения технологии в сельское хозяйство.

Тупо использовались и используются отсталые Канадские технологии 1930 годов в выращивании зерновых, кого мы растеряли? сказал бы я вам, да модератор не пропустит, на счет агашек, они 25 лет только разгребали тот бардак и ср..чь, который им оставили предшественники, было бы все хорошо у Советов наверное, ничего не развалилось и не разбежалось бы , я так думаю.