Серый волк Re: Помогите, спасите бабу Машу! #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9234

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:47 Когда в Кушмуруне несколько лет назад замерзала бабушка, вдова ветерана войны, и местные чинушки-акимы кушмурунские плевать на это хотели, то шпик Астанинский, трущийся в форумах издевался: "обращайтесь хоть к Папе Римскому".



Кстати сразу помогло. По всей видимости дошла ссылка до Астаны про обращение к Папе. И прилетел очень волшебный Пендаль, позволивший сразу же в Кушмуруне решить проблему.



[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 20:58]