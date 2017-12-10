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≡ У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30728
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мукомолы и трейдеры не поднимают цену за тонну пшеницы 3-го класса выше 35 000, но чаще она еще меньше. В среднем по области это ниже себестоимости. Местное зерно на мельницах вытесняется более дешевым российским.
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§ Vital
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5128
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Следопыт:

Да не работаю я не накокое хозяйство. Я же сказал меня попросили , я две недели .японский городовой. , хорош гадать.
А по делу название вашей фирмы вы не могли бы назвать. Наше правительство озвучивает другую сумму и круглогодичную. Я к тому куда не стоит идти работать.
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Сергей
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько комментариев от людей далеких от села но думающих что они самые умные городские профессора, болтать о тех или иных преимуществах в работе сельского хозяйства а сами вообще даже представления не имеют как живётся в селе и что кормит оно целый регион. Думаете самые грамотные и вас ничего не коснётся? Когда заморскую дрянь с гмо только одну жрать и будете да только на них работать и в рот заглядывать как вассалы никчемные тогда только может половина из вас что то поймёт а может и нет. В уши надуют а своего мозга понять не хватает и факты сопоставить как фермеры живут в той же Европе и америке и что хотят данные демократические страны сделать у нас. Хавайте мак Дональдес и радуйтесь.

кустанаец 1
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Максим:
Наш Президент еще лет 7-8 назад говорил, что может произойти такая ситуация с перепроизводством зерна, что надо с монокультуры

Наш президент очень много говорит. только слишком много он сам не сделал, а не сделал он главное не вкладывал в науку , в новые разработки зерновых культур Людей растеряли , одни агашки сидят везде , а от агашек толку мало

[Исправлено: Gljuk, 10.12.2017 - 22:26]

Сергей
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати по зарплате комбайнер за уборку а длится она месяц не больше обычно в среднем получает 600 - 800 тысяч что то не видел я тех кто за 350 работает здесь проблема в том что зимой работы нет или мало платят но вот командированные не обижаются это точно кстати лично знаю тех кто и миллион зарабатывал в 2016 на комбайне плюс зябь после уборки так что придержите языки эксперты доморощенные кто хочет и умеет а это главное заработать может в сезон, местным хуже у них как говорил зимой туго а вот те кто только на сезон едут кстати многие с города нормально и нечего ныть умей и делай грамотных механизаторов мало и они в цене а балаболов много языком умеющих работать да не нужны они

Гость
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё это как в мелком бизнесе, тут шарить надо, кто то процветает и преумножается, а кто то рисонулся, типа я коммерсант, а потом при первом напряге слился, разорился и обанкротился.

§ Медный
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.12.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Жирок" ваш оказался тонок, а связи бесполезными.
Ахахах! это капитализм, тот самый капитализм 8-) Мир взрослых дядек
Коммунисты вам говорили об этом но вы думали что всегда будет как в конце 80-х начале 90-х :lol:
ошиблись :-x
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§ Валентин
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7161
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Ахахах! это капитализм, тот самый капитализм Мир взрослых дядек


Как говорил известно кто: у невидимой руки рынка есть ещё и невидимый половой орган.
Именно его сейчас в действии мы и наблюдаем :)
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§ Серый волк
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9234
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда путешествовал по зерновым районам между Волгоградом, Ростовом и Краснодырским краем, встречал нашего земляка.
У них в хозяйстве урожаи под 40 центнеров считаются низкими. Зерно уже другое, технологии у тех кто работать хочет. Машины легковые у них просто раздают в хозяйстве работающим. Через три года новую дадут. Только работай и обеспечивай лучшие урожаи.
Так вот этот человек рассказывал, что просто беда с диким производителем. Особенно с Краснодырскими.
На западе любой производитель читает прогнозы, массу информации о котировках и вычисляют баланс между культурами по спросу. Погоде конечно приказать нельзя, но спрос прогнозируем.
А в южных регионах России то всё как посмотрели зерно прыгнуло в цене - на следующий год всё зерном забабахали. Семечки нет на масло, заводы стоят, возят импорт. На следующий год все увидев ценник кидаются сеять все поля на семечку (подсолнечник там так называют) Она никому не нужна - гниёт валяется. Все проклинают спекулянтов, но сами виноваты.
И портят своими скачками работу большим компаниям, которые качеством на голову выше.
Это и есть дикий крестьянский рынок. Очень далекий от цивилизованного производства, складывавшегося годами в развитых странах.

[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 20:35]

[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 20:37]
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§ Медный
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1450
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.12.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

не уж то плановая экономика... или хотя бы её элементы виднеются? :-)
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Максим
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Наш президент очень много говорит. только слишком много он сам не сделал, а не сделал он главное не вкладывал в науку , в новые разработки зерновых культур Людей растеряли , одни агашки сидят везде , а от агашек толку мало

Слушай дорогой мой Кустанаец, не проще ли покупать готовые технологии,чем поддерживать науку 40 летней давности, ни у нас ни у наших соседей за годы советской власти и годы суверенитета изобрести изобрести в области генной инженерии не смогли и да же дальних подходов в данной отрасли науки не было, не то что внедрения технологии в сельское хозяйство.
Тупо использовались и используются отсталые Канадские технологии 1930 годов в выращивании зерновых, кого мы растеряли? сказал бы я вам, да модератор не пропустит, на счет агашек, они 25 лет только разгребали тот бардак и ср..чь, который им оставили предшественники, было бы все хорошо у Советов наверное, ничего не развалилось и не разбежалось бы , я так думаю.

Читатель 1
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был в Краснодаре, так и есть))) хаос. А насчёт "звериного оскала капитализма", да, в ссср предупреждали об этом и часто))) кто не внял - тот "д..." (по Лаврову)
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