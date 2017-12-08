Цитата: Медный:

Возможно что хотят - литий железо-фосфатные... 2000-7000 циклов и от -30°C до +55°C

Википедию читать конечно полезно. Но там есть одня бяка! Как-то забывают что выносить эту батарею на мороз моно, а заряжать многие экземпляры пока ещё не нуно. Производитель иногда в той инструкции которая не проспект для манагеров, а для эксплуатации категорически запрещает даже думать о заряде при ниже 0. (под страхом смерти большими красными буквами)

Ещё температуры высокие её дорогую жизнь делают с обычными параметрами смертности.

Нужны самые сложные схемы контроллеров и заряда и цена пока обрадовать не может. Самое дорогое. И пока непригогдное для серийного массоовго авто



Но очень перспективное если допилить до ума. Снизить вес, увеличить ёмкость до лучших литий-ионных.



Это единственная батарея пригодная разряжаться в Сибири. (заряжаться сложнее) Хотя при морозе отдача ниже, но она её имеет и может тянуть даже грузовик. Если батарею стабилизировать по температуре, зимой, то и рекуперация возможна. Только вот летом её желательно охлаждать, (в самое пекло, когда асфальт плавится) чтоб из неё не улетучивался с ресурсом небольшой и невесёлый поток долларов, уменьшая заявленные циклы до всего тысяча-две.

При её цене не очень вкусно, когда вместо вечности три года.



Ещё заряд может быть самым быстрым, если контроллер и энергия на заряд есть, то и 15 минут с ущербом для циклов и почаса почти штатно. Но только в тепле!

Глубокие циклы точно так не любит.

Самое идеальное для этой батареи колебаться около 80-40 % заряда мелкими и короткими перебежками. Только в этих условиях она теоретически не будет стареть и доживет до своей пенсии в 5000-8000 тыс циклов в идеальном климате.



[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 20:12]