Серый волк Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна... #37





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9234

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:32 Когда путешествовал по зерновым районам между Волгоградом, Ростовом и Краснодырским краем, встречал нашего земляка.

У них в хозяйстве урожаи под 40 центнеров считаются низкими. Зерно уже другое, технологии у тех кто работать хочет. Машины легковые у них просто раздают в хозяйстве работающим. Через три года новую дадут. Только работай и обеспечивай лучшие урожаи.

Так вот этот человек рассказывал, что просто беда с диким производителем. Особенно с Краснодырскими.

На западе любой производитель читает прогнозы, массу информации о котировках и вычисляют баланс между культурами по спросу. Погоде конечно приказать нельзя, но спрос прогнозируем.

А в южных регионах России то всё как посмотрели зерно прыгнуло в цене - на следующий год всё зерном забабахали. Семечки нет на масло, заводы стоят, возят импорт. На следующий год все увидев ценник кидаются сеять все поля на семечку (подсолнечник там так называют) Она никому не нужна - гниёт валяется. Все проклинают спекулянтов, но сами виноваты.

И портят своими скачками работу большим компаниям, которые качеством на голову выше.

Это и есть дикий крестьянский рынок. Очень далекий от цивилизованного производства, складывавшегося годами в развитых странах.



[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 20:35]



[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 20:37]