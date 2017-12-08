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§ NG.kz
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30727
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун Дня Первого Президента РК в г.Лисаковске завершено строительство уличных сетей освещения от поворота автодороги Костанай – Житикара до стелы с названием «Лисаковск». На протяжении многих лет лисаковцы обращались к руководству города с просьбой осветить этот участок дороги. И в 2017 году этот вопрос удалось решить.
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§ Медный
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1446
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 10.12.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
частичный заряд/разряд, хорошие элементы до 400-600 полных циклов держат.

Возможно что хотят - литий железо-фосфатные... 2000-7000 циклов и от -30°C до +55°C
но... это нужны качественные, а у нас кто разбирается? :-)
есть большие сомнения что цивилизация к нам придёт, а распил уйдёт ;-)
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* Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9230
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Возможно что хотят - литий железо-фосфатные... 2000-7000 циклов и от -30°C до +55°C

Википедию читать конечно полезно. Но там есть одня бяка! Как-то забывают что выносить эту батарею на мороз моно, а заряжать не нуно. Производитель в той инструкции которая не проспект для манагеров, а для эксплуатации категорически запрещает даже думать о заряде при ниже 0. (под страхом смерти большими красными буквами)
Ещё температуры высокие её превращают в морковку с обычными параметрами смертности.
Нужны самые сложные схемы контроллеров и заряда и цена пока обрадовать не может. Самое дорогое.
Но очень перспективное если допилить до ума. Снизить вес, увеличить ёмкость до лучших литий-ионных.
Это единственная батарея пригодная разряжаться в Сибири. (заряжаться в тепле) Хотя при морозе отдача ниже, но она её имеет и может тянуть даже грузовик. Если батарею греть, зимой, то и рекуперация возможна. Только вот летом её желательно охлаждать, чтоб из неё не улетучивался с ресурсом весёлый поток долларов. :lol:

Ещё заряд может быть самым быстрым, если контроллер и энергия на заряд есть, то и 15 минут с ущербом для циклов и почаса почти штатно. Но только в тепле!

[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 19:06]
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Гость
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске




Отправлено: 10.12.17 - 22:05
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