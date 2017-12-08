Цитата: Медный:

Возможно что хотят - литий железо-фосфатные... 2000-7000 циклов и от -30°C до +55°C

Википедию читать конечно полезно. Но там есть одня бяка! Как-то забывают что выносить эту батарею на мороз моно, а заряжать не нуно. Производитель в той инструкции которая не проспект для манагеров, а для эксплуатации категорически запрещает даже думать о заряде при ниже 0. (под страхом смерти большими красными буквами)

Ещё температуры высокие её превращают в морковку с обычными параметрами смертности.

Нужны самые сложные схемы контроллеров и заряда и цена пока обрадовать не может. Самое дорогое.

Но очень перспективное если допилить до ума. Снизить вес, увеличить ёмкость до лучших литий-ионных.

Это единственная батарея пригодная разряжаться в Сибири. (заряжаться в тепле) Хотя при морозе отдача ниже, но она её имеет и может тянуть даже грузовик. Если батарею греть, зимой, то и рекуперация возможна. Только вот летом её желательно охлаждать, чтоб из неё не улетучивался с ресурсом весёлый поток долларов.



Ещё заряд может быть самым быстрым, если контроллер и энергия на заряд есть, то и 15 минут с ущербом для циклов и почаса почти штатно. Но только в тепле!



[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 19:06]