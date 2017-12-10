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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12824
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
что вкусненького на НГ будете готовить?

Ничего - не буду.Поеду к брату,там - племянницы.
Пусть готовят... :lol: :-o
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3454
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.12.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
борщ

Немес,какой борщ ,за 20 наверное немецкие припоны пора освоить. :-P
Штруделя,швабский пирог,кухи,утка с яблоками :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
утка с яблоками

Не утка а гусь и не на НГ а на Рождество
:lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Штруделя,швабский пирог,кухи

Это не по адресу ;-)
Борщ и только. На второй день и пельмени сойдут 8-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12824
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это не по адресу ;-)

Швабы живут на Юге. Вот пускай
пекут свой Пирог... :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Драг ты что издеваешься? Я как раз в швабенлендле и живу. В Штуттгарте, столице "Порше" и "Мерседеса". :-P :lol: 8-)

[Исправлено: elektron, 10.12.2017 - 16:26]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12824
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В Штуттгарте,

Ну я же говорю - на Юге... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3454
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.12.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Борщ и только. На второй день и пельмени сойдут

От этой трёхдневного объедания хочу в этом году отоити,хочется лёгкости ,но блин недадут же и опомнишся когда на весах +5 кг и больше похож на пяточка ниф-ниф
:lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5128
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Я не че не буду готовить. Сначало пойду своих пенсов поздравлю потом к детям. . коече очень дорогое под елку положу.уже купил. Ну бывшую поцелую в щечку. В 12 потом стрельним. , на улице. Ну а потом пойду к друзьям. Там фестиваль будет.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12824
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
От этой трёхдневного объедания хочу в этом году отоити

У нас всего 2 дня - объедания. Третьего - не данО... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3454
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.12.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
коече очень дорогое под елку положу.уже купил. Н

Колись,чё щас детки у дед мороза просят)))
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