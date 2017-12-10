Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9534





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5128

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:46 Цитата: kbkz1980:



Я не че не буду готовить. Сначало пойду своих пенсов поздравлю потом к детям. . коече очень дорогое под елку положу.уже купил. Ну бывшую поцелую в щечку. В 12 потом стрельним. , на улице. Ну а потом пойду к друзьям. Там фестиваль будет.