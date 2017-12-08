Серый волк Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в... #53





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9229

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:52 Цитата: Валентин:

заряд/разряд, хорошие элементы до 400-600 полных циклов держат.

Даже больше! Это писалось ещё на заре. У нас есть экземпляры 2003 (даже 2002 сейчас посмотрел документацию, добавляю) года! Несметное количество циклов (пару раз в неделю точно заряжалась и разряжалась более половины и ещё мелкие без счёта циклы, сейчас "на пенсии" эти батареи больше трех раз в месяц сильно не терзают, (оборудование уже устарело и нагрузки на него меньше)) Емкость первоначально 60а/ч. и ещё более половины ёмкости. Но это SONY. И давала сонька 300 ожидаемых циклов и три года жизни. В итоге две эти батареи живы и работают в 2017 году. Если оборудование не попадёт в руки дикарей, то ещё несколько лет протянут.



В литиевых будет цена, и цена контроллера очень дорогого. На порядок дороже микросхемы стоят. И температуры и зарядные нужно выдерживать как в настоящем электромобиле. А там сейчас батареи только больше бензинового авто стоят. Объем просто меньше в разы у света.

Есть ещё такой фактор, что у китайцев пока нет технологии качественного производства и их батареи сильно проигрывают в циклах, и отдаче батареям Саньё или даже Самсунгу. (и в качестве контроллеров ещё впридачу) А стабильность вообще швах полный. Впрочем качественных производителей можно пересчитать по пальцам. И даже израиль, собирает свои батареи из элементов Самсунг, без маркировки, о чем они не очень любят говорить. Но мы разбирали несколько и везде видели корпуса Самсунга у элементов.

Вообще сейчас в это вкладывают миллионы пачками все развитые и неразвитые страны. И ситуация поиска технологических решений меняется каждый месяц. То там, то здесь обещают заряд за час, тридцать минут, и поехать на нем на 500 и более км.

Только на поверку это оказывается выжимка соков и улучшайзеры и очень сложное и дорогое с постоянным мощным охлаждением, не серийное. А в серии всё скромнее. Хотя с каждые два года улучшается.

Откопаем через пять лет и удивимся что писали может быть

Ещё в 2000 году можно было отыскать мобильники на никель-кадмиевых.(NiCd)

А литиевые технологии их ещё не полностью вытеснили.



Только отсталые чиновники в резервация тупости так и останутся с крашенными бордюринами, когда весь мир уходит вперёд и так и будут по ночам копать кабель, чтоб никто не видел, к муляжам автономных приборов.



[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 14:53]



[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 15:16]