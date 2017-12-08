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Валентин:
Вот, кстати, отличный школьный проект, или хороший студенческий - собрать стенд из солнечной панели на 60-100 ватт, рассчитать аккумуляторную сборку, заказать на Ali балансир/контроллер, и собрать автономное освещение для частного домика, например.
Да. Очень классно на практике подтягивает школяров и студней чуть более усложненная задача просчитать живучесть системы в разных климатических.
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Валентин:
А потом посчитать сроки окупаемости и прослезиться :)
Вот эта батарейка выше на фото стоит целого состояния!
Кончечно в освещении не автомобиля мощности, но при литий-ионных строиться должны аналогично только на меньшую мощность и слабые токи.
Можно в качестве альтернативы, эдакого альтерэго приводить батарею электровелосипеда. Но там вам выше по температуре не даст датчик температуры, а при сильном минусе на вело не сможете ездить вы сами.
И как пример собранные батареи для электровелосипедов на 18650 сыпятся пачками у всех некачественных производителей и масса людей их перепаковывает хорошими элементами с честной ёмкостью. Ибо оно нигде более не заметно так хорошо как в стремительно пустеющем АКБ велосипеда!