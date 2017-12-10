Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9516





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5126

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:49 Цитата: Обликоморале:



Фотошоп это , ну в смысле на компе черкал. Не ну а так все мазя. Я ее люблю..а мне уже смысла нет скрыватся. Меня уже открыли. Сначало типо случайно в комп кто то залес. А к вечеру стучит кто то в дверь

Я был в шоке. Впервые за 100 лет. Говорит что он участковый.. Спрашивает ты кто где работаешь. , без работный я говорю ему, че хотел мент. Че тебе надо. Растроился он. Пошел по соседям стучать и спрашивать кто я. Облом ему прописали. Я культурный и хороший человек. Зря он седня шлялся. . нг походу может и не в курсе , вас контролируют.