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Куратор темы: drakon
1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 17:27
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5126
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
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1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 17:48
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4222
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.12.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас опять тут вечер откровений? :lol:
Виталя, зря ты на фото \ думаю маму\ по черкал.
Убери лучше, как то не по человечески это.
Коробит по хлеще Марика хавки.((
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знаток
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кустаная никогда не было! только КОСТАНАЙ! тчк.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5126
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Фотошоп это , ну в смысле на компе черкал. Не ну а так все мазя. Я ее люблю..а мне уже смысла нет скрыватся. Меня уже открыли. Сначало типо случайно в комп кто то залес. А к вечеру стучит кто то в дверь
Я был в шоке. Впервые за 100 лет. Говорит что он участковый.. Спрашивает ты кто где работаешь. , без работный я говорю ему, че хотел мент. Че тебе надо. Растроился он. Пошел по соседям стучать и спрашивать кто я. Облом ему прописали. Я культурный и хороший человек. Зря он седня шлялся. . нг походу может и не в курсе , вас контролируют.
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зачетная фраза
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
без работный я говорю ему, че хотел мент. Че тебе надо. Растроился он. Пошел по соседям стучать и спрашивать кто я.

у безработного нет бабла по росии шастать.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5126
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:

Всегда он был кустанай. Всегда. Ну а вы можете хоть по десять раз в день менять название. Кто тут родился для того он кустанай. Тчк.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4222
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.12.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Фотошоп это , ну в смысле на компе черкал.

Да я это прекрасно понял, только жаль ты меня не понял.
Твое право.
А вычислить тут зареганых, не так уж и сложно.
Семи пядей во лбу не надо.
И участковых за твои траблы в НГ посылать вряд ли будут.
Жди сразу воронок, маски - шоу и потом кабинет в подвале.
8-)
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вчк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 19:11
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
кустаная никогда не было! только КОСТАНАЙ! тчк.

Образование купил, диагноз ясен ;-) 8-)
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знаток
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 19:29
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5126
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тольк щас увидел. Чет походу с фото проблемы что ли. Чет рука там. Не там все мазя. Вот другая есть.
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Страница 635 из 635«1...633634635
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