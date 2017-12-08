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≡ Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30727
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун Дня Первого Президента РК в г.Лисаковске завершено строительство уличных сетей освещения от поворота автодороги Костанай – Житикара до стелы с названием «Лисаковск». На протяжении многих лет лисаковцы обращались к руководству города с просьбой осветить этот участок дороги. И в 2017 году этот вопрос удалось решить.
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§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7159
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственное, ты везде традиционные свинцовые аккумуляторы указал, они понятно дешевле.

Я вот полагаю, что парни туда воткнут всё же LiIo, у них соотношение ёмкость/масса куда лучше, и они гораздо лучше подходят для небольшой многочасовой нагрузки.

Но всё остальное указано совершенно верно.
Плюс там отдельной проблемой встанет балансировка - когда один-два элемента 18650 вдруг начнут деградировать быстрее остальных, это повлечёт бОльшую нагрузку на остальную сборку, и так далее. Балансир заряда/разряда здесь поможет, но не сильно, по хорошему их нужно менять.

Хотел бы я на это посмотреть издалека, как это будут делать регулярно, на 70 опорах, и сколько это будет стоить.
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маракуйя
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 10.12.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

и тут Остапа понесло :lol:

ХХХ
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 10.12.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю какие они там автономные но от опоры до опоры траншею рыли. А так да на самом верху стоят пластины.

huhnah
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 10.12.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там от опор освещения моста не более 100 метров до начала этих альтернативных. Можно было и кабель прикопать и сделать классические светодиодные. А может и прикопали пока мы не видели, чтоб жопу прикрыть на будущее :lol:

§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7159
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
huhnah:
Да там от опор освещения моста не более 100 метров до начала этих альтернативных. Можно было и кабель прикопать и сделать классические светодиодные. А может и прикопали пока мы не видели, чтоб жопу прикрыть на будущее


Хыхы
Я бы обязательно проложил кабель, хотя бы чтобы можно было показать потом пальцем и громогласно сказать:
- Ну что, скептики, видели как солнечные панели работают-то?!

А кто там будет разбираться, от панелей/аккумуляторов работают опоры, или от кабеля...
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§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9229
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Единственное, ты везде традиционные свинцовые аккумуляторы указал, они понятно дешевле.

Температуры рабочие посмотрите!
У лучших экземпляров гелевых свинцовых разряд -20 +40 при сильном снижении сроков жизни.
Литийионные и разновидности литийполимерных кроме экспериментальных разряжаются при ниже ноль, при замораживании портятся безвозвратно! С зарядом всё ещё хуже в разы. Заряд только при стабильной от +5 до +25 и только сложными специальными контроллерами.
Термокожух не спасёт от перепадов Сибири от -40 до +40. В Более благополучном британском климате у стабилизатора Море - всё намного лучше и возможно большее! :-)
В литиевых нужно контролировать каждую банку без исключения. В каждую батарею встроен контроллер.
Батареи из свинцовых не обслуживаемых у нас по 40 в цепочке на очень ответственных мощностях. Контролируется вся цепь и по её поведению микропроцессор вычисляет. Но необходимо регулярно измерять напряжение и ёмкость каждой батареи, и четыре раза в сутки все аккумуляторные осматриваются. Немцы меняют батареи на новые даже не выравнивая заряд. Он сам при выровняется, когда заряд осуществляется по сложному графику тока. А вот наличие более одного потеряшки ёмкости сильно скажется на всей цепочке, если УПС вовремя не вычислит цепь по поведению. На остальные неправильно будет распределяться напряжение и зарядные токи. Даже в цепи из сорока батарей с напряжением 500 вольт!

Литиевые батареи используют в электромобилях. Причина вес! И отдача на единицу веса.
Минус - это постоянная борьба за жизнь батареи - её подогрев зимой и охлаждение при заряде.
В столбе проблем веса нет вообще. Проблема холода решаема лучше благодаря современным материалам, но эта шуба становится проблемой летом и токи зарядки приходится сильно резать, хотя энергия в летний полдень с фотопанели в избытке.
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§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9229
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гЫ=ГЫ-ГЫ! :-)
Цитата:
ХХХ:
Не знаю какие они там автономные но от опоры до опоры траншею рыли. А так да на самом верху стоят пластины.

Если вы не ошиблись и это не связь прокладывали, то это ФАлЬшИвКа!!! :lol: :lol:
имитация!
А что ещё можно ожидать от акиматских после их отчётов и их феерических под гранит бордюрин, которые покрасили красной краской? :lol:
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§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7159
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Температуры рабочие посмотрите!


Ну вот я поэтому и удивился про термоящик, активный даже обогрев туда засунуть нереально, молчу про охлаждение, а просто утепление, даже хорошее, в наших условиях поможет мало.

Я почему про литий предположил-то — лучше подходят для малых токов и постоянной нагрузке, и хорошо переносят постоянный частичный заряд/разряд, хорошие элементы до 400-600 полных циклов держат.
Всё выше написанное, про балансировку и контроль верно, да, там достаточно сложно это всё решается в больших сборках.

А вот свинцовый аккумулятор, при постоянном разряде-заряде до нуля, и указанных рабочих температурах, сдохнет быстро.

В общем, я в растерянности.
Разве что и правда на всякий случай протянули и силовой кабель для подстраховки :)
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§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9229
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
заряд/разряд, хорошие элементы до 400-600 полных циклов держат.

Даже больше! Это писалось ещё на заре. У нас есть экземпляры 2003 (даже 2002 сейчас посмотрел документацию, добавляю) года! Несметное количество циклов (пару раз в неделю точно заряжалась и разряжалась более половины и ещё мелкие без счёта циклы, сейчас "на пенсии" эти батареи больше трех раз в месяц сильно не терзают, (оборудование уже устарело и нагрузки на него меньше)) Емкость первоначально 60а/ч. и ещё более половины ёмкости. Но это SONY. И давала сонька 300 ожидаемых циклов и три года жизни. В итоге две эти батареи живы и работают в 2017 году. Если оборудование не попадёт в руки дикарей, то ещё несколько лет протянут.

В литиевых будет цена, и цена контроллера очень дорогого. На порядок дороже микросхемы стоят. И температуры и зарядные нужно выдерживать как в настоящем электромобиле. А там сейчас батареи только больше бензинового авто стоят. Объем просто меньше в разы у света.
Есть ещё такой фактор, что у китайцев пока нет технологии качественного производства и их батареи сильно проигрывают в циклах, и отдаче батареям Саньё или даже Самсунгу. (и в качестве контроллеров ещё впридачу) А стабильность вообще швах полный. Впрочем качественных производителей можно пересчитать по пальцам. И даже израиль, собирает свои батареи из элементов Самсунг, без маркировки, о чем они не очень любят говорить. ;-) Но мы разбирали несколько и везде видели корпуса Самсунга у элементов.
Вообще сейчас в это вкладывают миллионы пачками все развитые и неразвитые страны. И ситуация поиска технологических решений меняется каждый месяц. То там, то здесь обещают заряд за час, тридцать минут, и поехать на нем на 500 и более км.
Только на поверку это оказывается выжимка соков и улучшайзеры и очень сложное и дорогое с постоянным мощным охлаждением, не серийное. А в серии всё скромнее. Хотя с каждые два года улучшается.
Откопаем через пять лет и удивимся что писали может быть :lol:
Ещё в 2000 году можно было отыскать мобильники на никель-кадмиевых.(NiCd)
А литиевые технологии их ещё не полностью вытеснили.

Только отсталые чиновники в резервация тупости так и останутся с крашенными бордюринами, когда весь мир уходит вперёд и так и будут по ночам копать кабель, чтоб никто не видел, к муляжам автономных приборов. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 14:53]

[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 15:16]
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§ Vital
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5126
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем этот был вброс я понимаю. Я только не понимаю для чего?. Лисаковск закупил на десять лямов не теньге фигсними с теньгами, потратил баксы.прикрывая свои затраты экспом. И хвастается. Или я чет не понимаю или пора на остров уплывать где нет не кого модернизированой продукции.
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§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7159
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Даже больше! Это писалось ещё на заре. У нас есть экземпляры 2003 (даже 2002 сейчас посмотрел документацию, добавляю)


Я говорю про массовые элементы 18650 того же Panasonic, вот для них 400-600 циклов до падения на 20% от номинальной ёмкости - реальные цифры, плюс разряд на 20% и заряд до номинала не будут считаться за полный цикл, что важно.

Для озвученной задачи отлично на самом деле, тут всё же не АКБ для электромобиля ни разу, с его нагрузками.

Вот, кстати, отличный школьный проект, или хороший студенческий - собрать стенд из солнечной панели на 60-100 ватт, рассчитать аккумуляторную сборку, заказать на Ali балансир/контроллер, и собрать автономное освещение для частного домика, например.

А потом посчитать сроки окупаемости и прослезиться :)

Вот эта "зелёная энергетика" это очень сложное, дорогое нишевое решение.

А реальный прогресс в чистой и безопасной энергетике будущего пилит за весь мир в одиночку Росатом со своими проектами БН-800 и БН-1200.
Больше никто не тянет.
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§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9229
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Батарейная группа.
Пять цепей по 40 батарей 12в х 200а/ч
Напряжение цепи 500 вольт.
Всего две такие группы батарей способны резервировать 1200 кВт мощности.
Вес одной батареи 61 кг. Одной этой батареи в аккурат хватит для эксплуатации уличного автономника 60 Вт 6000 люмен для дорог общего пользования в климате средней полосы (без экстрима с температурами сибири и длинными ночами севера). Точнее хватит и туда, но циклы будут глубже и сроки эксплуатации резко сократятся. А в мягком климате несколько лет при удачном соотношении и правильной эксплуатации.

(вес для резервирования 1200 кВт в двух рядах батарей 14,7 тонны! только батарей, не счтитая стеллажей, кабеля и шкафов коммутации и предохранителей)

В помещении поддерживается +20 градусов с высокой точностью резервированной системой отопления и охлаждения фанкойлами с централизованным распределением охлажденной чиллерами водой.
Кстати освещение в помещении светодиодное. Хорошо вижу на высоком разрешении как оно не нравится камере.

[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 16:10]
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§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9229
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Вот, кстати, отличный школьный проект, или хороший студенческий - собрать стенд из солнечной панели на 60-100 ватт, рассчитать аккумуляторную сборку, заказать на Ali балансир/контроллер, и собрать автономное освещение для частного домика, например.

Да. Очень классно на практике подтягивает школяров и студней чуть более усложненная задача просчитать живучесть системы в разных климатических.
Цитата:
Валентин:
А потом посчитать сроки окупаемости и прослезиться :)

Вот эта батарейка выше на фото стоит целого состояния!

Кончечно в освещении не автомобиля мощности, но при литий-ионных строиться должны аналогично только на меньшую мощность и слабые токи.
Можно в качестве альтернативы, эдакого альтерэго приводить батарею электровелосипеда. Но там вам выше по температуре не даст датчик температуры, а при сильном минусе на вело не сможете ездить вы сами. :lol:
И как пример собранные батареи для электровелосипедов на 18650 сыпятся пачками у всех некачественных производителей и масса людей их перепаковывает хорошими элементами с честной ёмкостью. Ибо оно нигде более не заметно так хорошо как в стремительно пустеющем АКБ велосипеда! :lol:
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§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9229
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
батарейка от теслы
https://www.drive2.ru/b/1978720/

Вы будете смеяться, но Тесла ездит на пальчиковых 18650 от Панасоника :lol:

Просто в S3 их 7104 штуки!


Напряжение батареи небезопасные 400 вольт, мощность 85кВт/ч (не приведено в каком разрядном режиме)
Но литийполимерные хорошо держат мощность.
А вот свинцовые при увеличении тока отдают меньше. наша 200а/ч на паспортной емкости способна только при двадцатичасовом слабом разряде.
при часовом разряде уже покажет всего 120а/ч.
И только 1456 Вт на батарею.
при разряде банки до не предельно глубоких 1,8 (10,8 на бат.)



[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 16:25]

[Исправлено: Серый волк, 10.12.2017 - 16:27]
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§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9229
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посчтил, что на наших свинцовых гелевых 200а/ч чтоб получить параметры Теслы в 85кВт/ч нужно 42 бататареи.
Напомним вес 61 кг :-o и получим на свинце 2592 кг вес необходимой батареи.
Это уже не 500 кг как у теслы, а целый Грузовичок вроде Газ 53 нужен. :-)
Это при идеальной температуре разряда. Если вместо +20 будут +5 то мы этой емкости не увидим и близко. Впрочем как и у Теслы при такой температуре пробег сильно падает.
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