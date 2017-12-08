Серый волк Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в... #50





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9223

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:05 Цитата: Валентин:

Единственное, ты везде традиционные свинцовые аккумуляторы указал, они понятно дешевле.



Температуры рабочие посмотрите!

У лучших экземпляров гелевых свинцовых разряд -20 +40 при сильном снижении сроков жизни.

Литийионные и разновидности литийполимерных кроме экспериментальных разряжаются при ниже ноль, при замораживании портятся безвозвратно! С зарядом всё ещё хуже в разы. Заряд только при стабильной от +5 до +25 и только сложными специальными контроллерами.

Термокожух не спасёт от перепадов Сибири от -40 до +40. В Более благополучном британском климате у стабилизатора Море - всё намного лучше и возможно большее!

В литиевых нужно контролировать каждую банку без исключения. В каждую батарею встроен контроллер.

Батареи из свинцовых не обслуживаемых у нас по 40 в цепочке на очень ответственных мощностях. Контролируется вся цепь и по её поведению микропроцессор вычисляет. Но необходимо регулярно измерять напряжение и ёмкость каждой батареи, и четыре раза в сутки все аккумуляторные осматриваются. Немцы меняют батареи на новые даже не выравнивая заряд. Он сам при выровняется, когда заряд осуществляется по сложному графику тока. А вот наличие более одного потеряшки ёмкости сильно скажется на всей цепочке, если УПС вовремя не вычислит цепь по поведению. На остальные неправильно будет распределяться напряжение и зарядные токи. Даже в цепи из сорока батарей с напряжением 500 вольт!



Литиевые батареи используют в электромобилях. Причина вес! И отдача на единицу веса.

Минус - это постоянная борьба за жизнь батареи - её подогрев зимой и охлаждение при заряде.

В столбе проблем веса нет вообще. Проблема холода решаема лучше благодаря современным материалам, но эта шуба становится проблемой летом и токи зарядки приходится сильно резать, хотя энергия в летний полдень с фотопанели в избытке.