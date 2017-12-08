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≡ Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30727
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун Дня Первого Президента РК в г.Лисаковске завершено строительство уличных сетей освещения от поворота автодороги Костанай – Житикара до стелы с названием «Лисаковск». На протяжении многих лет лисаковцы обращались к руководству города с просьбой осветить этот участок дороги. И в 2017 году этот вопрос удалось решить.
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§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7158
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственное, ты везде традиционные свинцовые аккумуляторы указал, они понятно дешевле.

Я вот полагаю, что парни туда воткнут всё же LiIo, у них соотношение ёмкость/масса куда лучше, и они гораздо лучше подходят для небольшой многочасовой нагрузки.

Но всё остальное указано совершенно верно.
Плюс там отдельной проблемой встанет балансировка - когда один-два элемента 18650 вдруг начнут деградировать быстрее остальных, это повлечёт бОльшую нагрузку на остальную сборку, и так далее. Балансир заряда/разряда здесь поможет, но не сильно, по хорошему их нужно менять.

Хотел бы я на это посмотреть издалека, как это будут делать регулярно, на 70 опорах, и сколько это будет стоить.
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маракуйя
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 10.12.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

и тут Остапа понесло :lol:

ХХХ
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 10.12.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю какие они там автономные но от опоры до опоры траншею рыли. А так да на самом верху стоят пластины.

huhnah
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 10.12.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да там от опор освещения моста не более 100 метров до начала этих альтернативных. Можно было и кабель прикопать и сделать классические светодиодные. А может и прикопали пока мы не видели, чтоб жопу прикрыть на будущее :lol:

§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7158
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
huhnah:
Да там от опор освещения моста не более 100 метров до начала этих альтернативных. Можно было и кабель прикопать и сделать классические светодиодные. А может и прикопали пока мы не видели, чтоб жопу прикрыть на будущее


Хыхы
Я бы обязательно проложил кабель, хотя бы чтобы можно было показать потом пальцем и громогласно сказать:
- Ну что, скептики, видели как солнечные панели работают-то?!

А кто там будет разбираться, от панелей/аккумуляторов работают опоры, или от кабеля...
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§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9223
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Единственное, ты везде традиционные свинцовые аккумуляторы указал, они понятно дешевле.

Температуры рабочие посмотрите!
У лучших экземпляров гелевых свинцовых разряд -20 +40 при сильном снижении сроков жизни.
Литийионные и разновидности литийполимерных кроме экспериментальных разряжаются при ниже ноль, при замораживании портятся безвозвратно! С зарядом всё ещё хуже в разы. Заряд только при стабильной от +5 до +25 и только сложными специальными контроллерами.
Термокожух не спасёт от перепадов Сибири от -40 до +40. В Более благополучном британском климате у стабилизатора Море - всё намного лучше и возможно большее! :-)
В литиевых нужно контролировать каждую банку без исключения. В каждую батарею встроен контроллер.
Батареи из свинцовых не обслуживаемых у нас по 40 в цепочке на очень ответственных мощностях. Контролируется вся цепь и по её поведению микропроцессор вычисляет. Но необходимо регулярно измерять напряжение и ёмкость каждой батареи, и четыре раза в сутки все аккумуляторные осматриваются. Немцы меняют батареи на новые даже не выравнивая заряд. Он сам при выровняется, когда заряд осуществляется по сложному графику тока. А вот наличие более одного потеряшки ёмкости сильно скажется на всей цепочке, если УПС вовремя не вычислит цепь по поведению. На остальные неправильно будет распределяться напряжение и зарядные токи. Даже в цепи из сорока батарей с напряжением 500 вольт!

Литиевые батареи используют в электромобилях. Причина вес! И отдача на единицу веса.
Минус - это постоянная борьба за жизнь батареи - её подогрев зимой и охлаждение при заряде.
В столбе проблем веса нет вообще. Проблема холода решаема лучше благодаря современным материалам, но эта шуба становится проблемой летом и токи зарядки приходится сильно резать, хотя энергия в летний полдень с фотопанели в избытке.
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§ Серый волк
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9223
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.12.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гЫ=ГЫ-ГЫ! :-)
Цитата:
ХХХ:
Не знаю какие они там автономные но от опоры до опоры траншею рыли. А так да на самом верху стоят пластины.

Если вы не ошиблись и это не связь прокладывали, то это ФАлЬшИвКа!!! :lol: :lol:
имитация!
А что ещё можно ожидать от акиматских после их отчётов и их феерических под гранит бордюрин, которые покрасили красной краской? :lol:
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§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7158
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Температуры рабочие посмотрите!


Ну вот я поэтому и удивился про термоящик, активный даже обогрев туда засунуть нереально, молчу про охлаждение, а просто утепление, даже хорошее, в наших условиях поможет мало.

Я почему про литий предположил-то — лучше подходят для малых токов и постоянной нагрузке, и хорошо переносят постоянный частичный заряд/разряд, хорошие элементы до 400-600 полных циклов держат.
Всё выше написанное, про балансировку и контроль верно, да, там достаточно сложно это всё решается в больших сборках.

А вот свинцовый аккумулятор, при постоянном разряде-заряде до нуля, и указанных рабочих температурах, сдохнет быстро.

В общем, я в растерянности.
Разве что и правда на всякий случай протянули и силовой кабель для подстраховки :)
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