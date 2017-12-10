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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, спасибо. разберёмся
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1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 10:15
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:

А ты ? Сколько у тебя добрых коментов? Ты взрослый дядька на которого я и остальные по идее должны пример брать. Че ты его не показываешь. Короче фиговый ты учитель .
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
уже не жывет

Что? помер? :lol:
"ЖИ" "ШИ" пеши с буквой "И" (смотри исключения) ЁЖЫК например или парашУт тоже правильно будет :-P :lol:

[Исправлено: elektron, 10.12.2017 - 07:14]
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1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извини Виталий.Кто то пишет от моего имени.У меня только один комментарий. Кто то развлекается. А мне сейчас не до шуток.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ок. Ну тогда и меня извени. Давай там решай свои проблемы. Жене выздоровления.
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3857
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.12.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, "немцы", признавайтесь, кто из вас "затарился":
Поселок в Германии продали за 140 тысяч евро
Двенадцать зданий и гаражи перешли в собственность анонимного покупателя
В Германии на аукционе продали с молотка поселение Алвин, расположенное в 120 километрах к югу от Берлина. Анонимный покупатель за 140 тысяч евро получил в свое распоряжение 12 зданий, в которых проживают 15 стариков.
Площадь поселка составляет 16 тысяч квадратных метров. В нем одна петляющая улочка, девять жилых домов, отапливающихся печками, хозпостройки, 10 сараев и гаражей. Лот оценили в 125 тысяч евро. Здесь нет магазина, а автобусы проезжают деревеньку, не останавливаясь.
Алвин был построен при ГДР для сотрудников углеперерабатывающего завода. После падения Берлинской стены завод закрылся, и молодежь уехала из деревни. В 2001 году деревню продали двум братьям, один из которых вскоре умер, пишет Spiegel.
Прежние владельцы не смогли оживить деревеньку. Жители Алвина уже составили список пожеланий новому хозяину поселка. Они хотят, чтобы новый владелец отремонтировал их дома, удалил плесень с крыш и купил им слуховые аппараты.
:-o :-o :-o :-o
;-) ;-)
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Так, "немцы", признавайтесь, кто из вас "затарился":

Нам Алиса пока не по карману ;-)
Полицай вроде один купил, читал где то в новостях.
Наши то если взятки берут, так вон деревеньки покупают, не чита вашим. Взял да сел ;-) :-P :lol:

[Исправлено: elektron, 10.12.2017 - 07:29]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12820
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Поселок в Германии продали за 140 тысяч евро

Мне бы "заначки" - хватило,не знал... :lol: :oops: :-P
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1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А ты ? Сколько у тебя добрых коментов? Ты взрослый дядька на которого я и остальные по идее должны пример брать. Че ты его не показываешь. Короче фиговый ты учитель .

завязывай пить по утрам :-x

1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ок. Ну тогда и меня извени

в школи плеха учылся?

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:

Еслм перестану экономика страны рухнит
Цитата:
1952:

В школе я был. Помню. Помню меня класный руководитель за шею потрогала. Сказала Виталь у тебя такая шея мужская. Такой смешной приходи седня ко мне я тебя под учу. Я то маленький я мамке и сказал. Ну понятно что потом проблемы были. Как бы до учился. Еле как. Мне тогда тяжело было. Раз пять только в кабинет директору вызывали. Сколько я плакал наверно не кто из вас не плакал.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:

Виталик. Успакоешся.?
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