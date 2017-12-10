Алиса Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9503





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3857

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:20 Так, "немцы", признавайтесь, кто из вас "затарился":

Поселок в Германии продали за 140 тысяч евро

Двенадцать зданий и гаражи перешли в собственность анонимного покупателя

В Германии на аукционе продали с молотка поселение Алвин, расположенное в 120 километрах к югу от Берлина. Анонимный покупатель за 140 тысяч евро получил в свое распоряжение 12 зданий, в которых проживают 15 стариков.

Площадь поселка составляет 16 тысяч квадратных метров. В нем одна петляющая улочка, девять жилых домов, отапливающихся печками, хозпостройки, 10 сараев и гаражей. Лот оценили в 125 тысяч евро. Здесь нет магазина, а автобусы проезжают деревеньку, не останавливаясь.

Алвин был построен при ГДР для сотрудников углеперерабатывающего завода. После падения Берлинской стены завод закрылся, и молодежь уехала из деревни. В 2001 году деревню продали двум братьям, один из которых вскоре умер, пишет Spiegel.

Прежние владельцы не смогли оживить деревеньку. Жители Алвина уже составили список пожеланий новому хозяину поселка. Они хотят, чтобы новый владелец отремонтировал их дома, удалил плесень с крыш и купил им слуховые аппараты.



