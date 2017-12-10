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≡ У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30727
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня мукомолы и трейдеры не поднимают цену за тонну пшеницы 3-го класса выше 35 000, но чаще она еще меньше. В среднем по области это ниже себестоимости. Местное зерно на мельницах вытесняется более дешевым российским.
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Батыр
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Ну все, лексусы и новые "прадо" не скоро дождутся своих покупателей.

А также городские предприниматели не настроят дворцов за счет колхозника... :-P

Народный контроль
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
boran:
Надо держать пока не сгниет.. Или пока доллар не подорожает до 500.

На youtube посмотри!- Резервы на исходе

Посмотри и сделай выводы!

Максим
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гарышкермен:
Мировой рынок перенасышен и поделен. И мечты о том, что наши товары покупатели во всем мире ждут, выстраиваясь в очереди-утопия. В лучшем случае, нам уготована участь сырьевого придатка, плюс открытие "грязных" производств с дешёвой рабсилой. И доходы от этого будут уходить туда, за рубеж. Вот в этом и будет состоять интеграция в мировую экономику.

А, Вы что то другое предлагаете? воссоединиться обратно, все поделить, уничтожить богатых? Ваши варианты.

Добрый жук
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну дык хрюшек же можно развести и в ту же Россию толкнуть.

§ Vital
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5121
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Незнаю че ты там в ютебе видиш. Я каждый день вижу когда кошель свой открываю. Цитата:
Максим:

Я предлагаю. Нпз забрать у американцов. Че не видишь что ли что нам хана, они мутять. Дедушки нашему давно уже пофиг на страну, он только книги пишет. Я такой же. Когда мне пофиг я пишу.)))
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§ Добринцофф
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5612
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.12.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местное зерно на мельницах вытесняется более дешевым российским.

Почему Продукция российского производства дешевле местной?
По осени наши загнули ценник за картофель по 110тнг и тут же рынок завалили картошкой с России по 80,щас ксати местные производители аппетиты по умерили и то-же скинули цены,цена примерно одинаковая 80-85 тнг.
Подсолнечное масло Российское дешевле.
Сахар везут с России.
Гречка местная 145,российская 125
И это при том что солярка у них ещё дороже чем наша,да и З\п побольше.
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Народный контроль
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...




Отправлено: 10.12.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почему Продукция российского производства дешевле местной?

А санкции начали работать. Все им улыбаются но покупают продукцию в мизерных количествах.

§ Добринцофф
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5612
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.12.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А санкции начали работать. Все им улыбаются но покупают продукцию в мизерных количествах.

Всегда так было и до санкций.
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§ drakon
Re: У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12820
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
но покупают продукцию в мизерных количествах.

Европе,кроме Нефти и Газа, никрена - не нужно.
Своё не знают,куда девать... :lol: :-o
Профайл

Гость
У костанайских аграриев серьезные проблемы со сбытом зерна нового урожая




Отправлено: 10.12.17 - 17:16
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