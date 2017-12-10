Цитата: Гарышкермен:

Мировой рынок перенасышен и поделен. И мечты о том, что наши товары покупатели во всем мире ждут, выстраиваясь в очереди-утопия. В лучшем случае, нам уготована участь сырьевого придатка, плюс открытие "грязных" производств с дешёвой рабсилой. И доходы от этого будут уходить туда, за рубеж. Вот в этом и будет состоять интеграция в мировую экономику.

А, Вы что то другое предлагаете? воссоединиться обратно, все поделить, уничтожить богатых? Ваши варианты.