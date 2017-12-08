Валентин Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в... #45





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7156

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:03 Единственное, ты везде традиционные свинцовые аккумуляторы указал, они понятно дешевле.



Я вот полагаю, что парни туда воткнут всё же LiIo, у них соотношение ёмкость/масса куда лучше, и они гораздо лучше подходят для небольшой многочасовой нагрузки.



Но всё остальное указано совершенно верно.

Плюс там отдельной проблемой встанет балансировка - когда один-два элемента 18650 вдруг начнут деградировать быстрее остальных, это повлечёт бОльшую нагрузку на остальную сборку, и так далее. Балансир заряда/разряда здесь поможет, но не сильно, по хорошему их нужно менять.



Хотел бы я на это посмотреть издалека, как это будут делать регулярно, на 70 опорах, и сколько это будет стоить.