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§ NG.kz
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30725
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун Дня Первого Президента РК в г.Лисаковске завершено строительство уличных сетей освещения от поворота автодороги Костанай – Житикара до стелы с названием «Лисаковск». На протяжении многих лет лисаковцы обращались к руководству города с просьбой осветить этот участок дороги. И в 2017 году этот вопрос удалось решить.
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§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7156
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственное, ты везде традиционные свинцовые аккумуляторы указал, они понятно дешевле.

Я вот полагаю, что парни туда воткнут всё же LiIo, у них соотношение ёмкость/масса куда лучше, и они гораздо лучше подходят для небольшой многочасовой нагрузки.

Но всё остальное указано совершенно верно.
Плюс там отдельной проблемой встанет балансировка - когда один-два элемента 18650 вдруг начнут деградировать быстрее остальных, это повлечёт бОльшую нагрузку на остальную сборку, и так далее. Балансир заряда/разряда здесь поможет, но не сильно, по хорошему их нужно менять.

Хотел бы я на это посмотреть издалека, как это будут делать регулярно, на 70 опорах, и сколько это будет стоить.
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Гость
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске




Отправлено: 10.12.17 - 14:12
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Гость
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске




Отправлено: 10.12.17 - 14:33
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