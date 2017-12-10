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§ NG.kz
В аэропорту Астаны самолёт выкатился за пределы полосы и привёл к цепной задержке рейсов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30725
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В аэропорту Астаны отменены и задержаны 20 рейсов. Одна из причин – выкатившийся за пределы полосы самолёт.По информации авиакомпании "Эйр-Астана", причиной стало плохое сцепление колёс самолёта с поверхностью полосы.
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Читатель 1
Re: В аэропорту Астаны самолёт выкатился за пределы полосы и...




Отправлено: 10.12.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять эйр астана "отличилась", ... ещё момент: как можно "рулить" при таком сцеплении?? (никто не контролирует полосу?)

* drakon
Re: В аэропорту Астаны самолёт выкатился за пределы полосы и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12819
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как называется Аэропорт?... 8-)
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