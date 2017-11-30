Vital Re: Новости сайта и форума #2514





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5115

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:55 Сначало я думал ошибка, сбой какой то Первый раз это произошло когда с нотбука писал на форум. Коговото вдруг начало мышка сама по себе жить, стирать ком. Ладно. Я забыл про это. Думал сбой. Потом тоже самое уже на сматфоне произлашло. Один раз я пойму что случайность, а два раза это закономерность. Че у вас там? Кнб что ли копается или вашы апишники под вашим или самостоятельно чет выисковыают?