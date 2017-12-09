Цитата: 112:

Что то на Али смотрю, цены даже со скидками дороже чем в магазинах, на электронику.

вот и я на подобные супер расхваливаемые "дешевые" сайты зайду - цены посмотрю и закрываю.))) Аналогичное у нас стоит почему-то дешевле, да и "пощупать" можно. А как посмотришь в интернете ЧТО присылается))), то как-то забываешь об этих сайтах)))) Конечно, не о всех подобное можно сказать, но тем не менее - факт есть факт)))