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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1444
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.12.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел на сушки присыпанные снегом и вот навеяло :-)

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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7816
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.12.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то на Али смотрю, цены даже со скидками дороже чем в магазинах, на электронику.
На тряпки еще не пойму,
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7816
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.12.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Елка..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3857
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.12.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что то на Али смотрю, цены даже со скидками дороже чем в магазинах, на электронику.

вот и я на подобные супер расхваливаемые "дешевые" сайты зайду - цены посмотрю и закрываю.))) Аналогичное у нас стоит почему-то дешевле, да и "пощупать" можно. А как посмотришь в интернете ЧТО присылается))), то как-то забываешь об этих сайтах)))) Конечно, не о всех подобное можно сказать, но тем не менее - факт есть факт)))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4218
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.12.17 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Цитата:
Алиса:

Места надо знать "рыбные" )))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7816
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.12.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Аналогичное у нас стоит почему-то дешевле, да и "пощупать" можно. А

Ну еще и там наверно то, что все таки там выбор чего то диковинного просто огромный, ну и одежды на любой вкус, типо как "в городе"..
Может это еще..
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