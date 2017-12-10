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§ NG.kz
Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего под 1-2%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30725
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом 7 декабря, на конференции по вопросам казахстанского содержания, сообщил заместитель акима Костанайской области Меиржан МЫРЗАЛИЕВ. Новые условия кредитования должны начать работать в январе 2018-го года.
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))
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...




Отправлено: 10.12.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как обычно собрание людей, уставших от собраний которые не дают работать ))

§ сайлау курманов
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2451
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.12.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
действительно! ну никак не могут наши чинуши без пафоса и форума просто работать, кстати получить кредит по ДАМУ могут не все , мозг вынесут
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глас народа
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...




Отправлено: 10.12.17 - 11:32
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...




Отправлено: 10.12.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрывать надо депрессивные города. Бесполезно их "вытягивать"

§ elektron
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Закрывать надо депрессивные города. Бесполезно их "вытягивать"

Можно. Но людей куда? Рудный кстати тоже как "моногород" на очереди стоит...
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§ vbn
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 10.12.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Рудный кстати тоже как "моногород" на очереди стоит...

Там квартиры сплошь и рядом продам.
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§ 112
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7816
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.12.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vbn:
Там квартиры сплошь и рядом продам.

Ну и не забывать нужно что на каждом подъезде сплошь и рядом объявы куплю..
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§ Валентин
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7156
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.12.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что, немедленно наступит расцвет предпринимательства в Аркалыке, Амангельды и Тургае :)
Правда, аккурат до освоения озвученных двух миллиардов, но это же мелочи.
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§ vbn
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 931
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 10.12.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
что на каждом подъезде сплошь и рядом объявы куплю..

за мизерную плату , охотники за дармовщиной авось повезет.
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§ 112
Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего под 1-2%
112


(Пользователи)
Сообщений: 7816
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.12.17 - 14:22
Комментарий проходит проверку.
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