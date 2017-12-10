Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9499





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5111

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:08 Цитата: 1952:



А ты ? Сколько у тебя добрых коментов? Ты взрослый дядька на которого я и остальные по идее должны пример брать. Че ты его не показываешь. Короче фиговый ты учитель .