Инструктор Re: В Костанайскую область наконец идет зима #1







Отправлено: - 10:52 Дааа идёт и со снежком такая! ***** *****

Есть новость по этому поводу, которую, как выясняется, не многие знают.

В Костанае тоже можно научиться сноуборду, и можно записаться на поездку на горнолыжный курорт!

И все кто мечтал, о том чтобы освоить горнолыжный спорт теперь могут просто поискать в интернете инфо как это сделать