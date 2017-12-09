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§ NG.kz
В Костанайскую область наконец идет зима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30723
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.17 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайскую область вторгаются холодные воздушные массы, в связи с чем в выходные к нам придут снегопады, а с понедельника в регионе ожидается похолодание.
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Инструктор
Re: В Костанайскую область наконец идет зима




Отправлено: 10.12.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа идёт и со снежком такая! ***** 8-) *****
Есть новость по этому поводу, которую, как выясняется, не многие знают.
В Костанае тоже можно научиться сноуборду, и можно записаться на поездку на горнолыжный курорт!
И все кто мечтал, о том чтобы освоить горнолыжный спорт теперь могут просто поискать в интернете инфо как это сделать ;-)
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