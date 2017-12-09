Цитата: 112:

Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно"..

Марик, это не он))) Это Штирлиц Шлагу. Тихонов такое сказал.

Броневого жаль.. Это не просто легенда Это эпоха! Земля пухом....