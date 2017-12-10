сайлау курманов Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2449

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:26 действительно! ну никак не могут наши чинуши без пафоса и форума просто работать, кстати получить кредит по ДАМУ могут не все , мозг вынесут