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§ NG.kz
Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего под 1-2%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30723
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом 7 декабря, на конференции по вопросам казахстанского содержания, сообщил заместитель акима Костанайской области Меиржан МЫРЗАЛИЕВ. Новые условия кредитования должны начать работать в январе 2018-го года.
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))
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...




Отправлено: 10.12.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как обычно собрание людей, уставших от собраний которые не дают работать ))

* сайлау курманов
Re: Бизнес на юге Костанайской области обещают кредитовать всего...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2449
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.12.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
действительно! ну никак не могут наши чинуши без пафоса и форума просто работать, кстати получить кредит по ДАМУ могут не все , мозг вынесут
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