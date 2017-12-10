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Куратор темы: drakon
* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, спасибо. разберёмся
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1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Прочитал. Понял. Я не шарю в этом.

ага в грамоте тоже, только издеваться над пожилыми может вата в галаве

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5111
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5111
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:

А ты ? Сколько у тебя добрых коментов? Ты взрослый дядька на которого я и остальные по идее должны пример брать. Че ты его не показываешь. Короче фиговый ты учитель .
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
уже не жывет

Что? помер? :lol:
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 11:29
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Страница 634 из 634«1...632633634
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