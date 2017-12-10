Цитата: Vital:

Вайпер как и сизо старые пердуны которые понятия не имеют о жизни

Витал, да я просто спросил

А ты так не хорошо о земляках начал. Доктор 100 "друзей" имел вроде. Ещё писал, как то что кто то смылся было 99-ть осталось . Так и не вычислил кто, походу Цитата: Vital:

И где ты увидел мои коменты шутными?

Цитата: Vital:

Да с какими еще девочками? Походу пока я к вам не приеду вы и не вспомните как девочек снимать. Сниму вам. Так и быть.

Что серьёзно? Я не против

