/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 633 из 634«1...631632633634»
Куратор темы: drakon
Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер.:
Не надо , под чужим ником писать
:-x , я же предупреждал про ребрендинг . ;-) , тем более настоящий Вайпер , нынче отбывает немалый срок .

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
понятия
Видимо , на тебя тут возложено их толковать , одно дело их толкоать - другое их соблюдать .
;-) Цитата:
Vital:
ушел на пенсию. .

Мало , того я ещё и квартиру получил , помимо пенсии , о чём уже писал , но у некоторых вместо памяти сито . :-x

1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо тебе Виталий. Хорошо хоть так меня вспоминаешь. Помнишь обо мне значит. Горе у меня большое. Моя жена коренная казахстанка поехала в Бахрейн. Внук у нас в Костанае родился. Так она находилась со внуком. Ждал ее домой на Новый год. Не получилось.Инсульт ее шибанул. Сейчас лечится. Молю бога, что бы моя жена вернулась домой живой и здоровой!!! И сил набраться мне, что бы все это перенести!!! :oops: :oops: :oops:

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вайпер как и сизо старые пердуны которые понятия не имеют о жизни

Витал, да я просто спросил :oops:
А ты так не хорошо о земляках начал. Доктор 100 "друзей" имел вроде. Ещё писал, как то что кто то смылся было 99-ть осталось :-o . Так и не вычислил кто, походу :lol: Цитата:
Vital:
И где ты увидел мои коменты шутными?

Цитата:
Vital:
Да с какими еще девочками? Походу пока я к вам не приеду вы и не вспомните как девочек снимать. Сниму вам. Так и быть.

Что серьёзно? Я не против
:lol: :-P
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4218
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.12.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, фигасипе какие у вас тут страсти-мордасти. Санта- Барбара отдыхает и флуд тоже.
Профайл

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Да ладно :-P Развлекаемся как можем :lol:
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5111
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

хех, хорошего мнения тут о своей родине

Ссылку скинь. Вместе почитаем.
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5111
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:

Сизо. Я то тут причем в ваших передвижениях. Я тебе хоть раз писал о своих проблемах о здоровье моих близких?
Ну а так то да, желаю выздоровления вашей жене .
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4218
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.12.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Опять в ночную работаешь што ли?))
У вас то там есчо глубокая ночь.
Профайл

1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ссылку скинь. Вместе почитаем.

с грубиянами не общаюсь из принцыпа Цитата:
1952:
Горе у меня большое.

фейко vital издевается.

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Опять в ночную работаешь што ли?))У вас то там есчо глубокая ночь.

Да "сменки" не хватает. Вот с "бессонницей" на пару и отдыхаем :lol:
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5111
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Не понял. Че конкретно с проектом деда мороза? Я там предложил че мог на данный момент. Ты написал про скопирироватся. Как? Я не ответил потомучто я не понял? Как? Ты в гдр живешь. Если деньгами то смысл мне скидывать, если системник то , как? Мое придложение не разовое оно в силе будет . а может там кто то найдется новый купит и подарит. Тогда сам понимаешь вопрос отподает автоматически.
Профайл

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

читай в личке
Профайл

знаток
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.12.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ты в гдр живешь

уже не жывет

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5111
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Прочитал. Понял. Я не шарю в этом. Как вариант у валинтина спроси. Он мне кажется знает как. У меня другой профиль.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 633 из 634«1...631632633634»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 3
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх