Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске
Я робот
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Сообщений: 30720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 12:25
В канун Дня Первого Президента РК в г.Лисаковске завершено строительство уличных сетей освещения от поворота автодороги Костанай – Житикара до стелы с названием «Лисаковск». На протяжении многих лет лисаковцы обращались к руководству города с просьбой осветить этот участок дороги. И в 2017 году этот вопрос удалось решить. Читать новость
Современные светодиодные светильники и так потребляют достаточно мало эл.энергии,что-бы заморачиваться с солнечными батареями аккумуляторами и.т.д. По мне так лучше один раз провести электричество и получить стабильное освещение,чем всю жизнь потом содержать эти аккумуляторы и солнечные батареи. У меня дома полно таких фонариков с алиэкспресса светят в принципе неплохо но это больше декоративный свет,а есть и светильники в которых светодиодные лампочки на 5-10вт работают от 220в потребляют мало светят хорошо и при этом никаких аккумуляторов и обслуживания.
Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин: Что данный проект экономически неоправдан
А при чем тут школьная физика и мое знание ее? Поясни, не стесняйся. Цитата:
Валентин: плюс будут вполне ожидаемые проблемы с работой и обслуживанием.
А с чего ты решил что те, кто устанавливал, об этом не в курсе? Ты ясновидящий? Цитата:
Валентин: Поставить пару-тройку таких опор в качестве теста, вместо того чтобы городить сразу 70 - было бы интересно.
Опять же - с чего ты решил что в качестве теста нигде такое не ставили? Ты на объездной Щучинска был? Там лет хрен его знает сколько какое-то чудо с солнечными панелями и ветряком сверху стоит - опоры освещения участка трассы такие... Это раз. Второе: в Астане уже лет 7 или 8 живут и здравствуют пешеходные переходы, у которых сверху дорожных знаков установлены солнечные панели. Днем они подзаряжают аккумы. Переход оснащен датчиками. Когда к переходу по тротуару подходит пешеход, то в темное время суток начинают мигать желтые светодиоды сверху знака ПП и встроенные в проезжую часть желтые же "светлячки". Цитата:
Валентин: Аккумуляторам жить там будет грустно, деградировать будут быстро, и потребуют замены тоже сильно раньше.
Сильно раньше чего? Раньше автомобильных аккумов? Так я тебе и говорю что они терпят кол-во циклов в разы меньше литиевых, также работают в весьма непростых условиях, а живут отнюдь не год как ты утверждал.
Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Бывалый: У нас в плане занятости рыночных ниш - пустота, по сравнению со странами, где капиталу не подрезали крылья
ты это..с посланиями президента знаком? говорит: возвращайте капиталы иначе "подстрелю" на излёте )) а ты тут про 70 лет Какие ниши? видишь "умные" (ушлые) люди не видят перспектив заработать в этих нишах.. ты реальность то не попутал? желаемое за действительное не выдаёшь ли? 25 лет прошло... что ещё не растащили?
Цитата:
Бывалый: С чего вдруг такой вывод? Вы его видели, этот термоящик?
как сказано было в одном фильме: Я потратила все деньги на научные книги. Да? А кассетный магнитофон кто привез? Вы его видели? - Видела! - Вы его слышали? — Слышала! — Вы его включали? — Да!!! — Да вы что?" (Гараж) Надо полагать, ты его весь излазил и знаешь что подразумевается когда говорят про "термобоксы"
Медный: возвращайте капиталы иначе "подстрелю" на излёте )) а ты тут про 70 лет
Так потому и держут капиталы за бугром и не спешат сюда вкладывать. Потому что 100 лет назад все капиталы тупо отжали. Кто ж будет вкладываться в такое? А ниш не занятых у нас действительно полным-полно. Цитата:
Медный: Надо полагать, ты его весь излазил и знаешь что подразумевается когда говорят про "термобоксы"
Я не знаю, и в отличие от одного персонажа, мнящего себя ясновидящим, не сужу чего там в этих термобоксах нету, а вполне себе допускаю (не утверждаю, заметьте /*это пояснения для тупых*/) что в них что-то есть...
Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Бывалый: торое: в Астане уже лет 7 или 8 живут и здравствуют пешеходные переходы, у которых сверху дорожных знаков установлены солнечные панели. Днем они подзаряжают аккумы. Переход оснащен датчиками. Когда к переходу по тротуару подходит пешеход, то в темное время суток начинают мигать желтые светодиоды сверху знака ПП и встроенные в проезжую часть желтые же "светлячки".
Ай чудо чудное-диво дивное! А нету ли там ёлочки с белочкой, грызущей орешки? Как они там, на мои деньги то расстроились! Аш завидно, може сьездит, глянуть?
В форуме опять платный стрючок лужепуканием занимается? Деньги на отмывание снова выделили? Мы уже подумали, што ты любезный тендер проиграл, как простыню.
Цитата:
Бывалый: потому и держут капиталы за бугром и не спешат сюда вкладывать. Потому что 100 лет назад все капиталы тупо отжали.
Чего бы только не врать, но главное соблюдать уставки: Чинушек обелять, советское прошлое очернять. А как же китайцы? Они же от коммунистического курса не отказались, и с собственностью у них траблы и с возможностью отжать прямо сразу у любого. А значительная часть трансмировых корпораций использует их труд? Или тут сразу сравнение с тупыми и коррумпированными чиновниками выходить должно?
В методичку тупо посмотри дальше второй страницы, а то скучен, как таракан живущий на картридже принтера затобольского акимата.
[Исправлено: Серый волк, 09.12.2017 - 22:34]
Гость
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске
Вопрос статьи интересен больше всего школьникам. На реферат по физике тянет, если учителя физики не дураки нурлыкуновые, то цифры очень интересно изучать.
Установка таких приборов на данный момент может иметь смысл только в сильно труднодоступных для распределительной сети местах. Куда заурядная и очень легко выполняемая рутинная работа энергетиков протянуть десятку и поставить ТП будет сильно затруднительно из-за удаленности, преград, крупных рек итд.
Если ставят в месте которое всё опутано линиями электропередач, как окрестности Лисаковсков, То искать следует другие причины. 1. Экспонурлыкуния и нуно куда-то воткнуть для отчёта о внедрении. Не важно сколько стоит. 2. В этой местности настолько жесточайший энергодефицит мощностей на подстанциях всех уровней, что нужно буквально по киловаттам выдирать экономию как на острове, где нет станций. Или как на полуострове где придурки ЛЭП подрывают регулярно. Поскольку придурков конечно хватает, но они ещё не в той кондиции и лисаковск не на острове, то вариант первый при рассмотрении доминирует.
Смотрим очень бегло. При указанной цене проекта можно НА ЭТИ ДЕНЬГИ В РАЗЫ БОЛЬШЕ построить КМ освещения, и питание подвести (это рутина и быстро делается) и ещё денег останется. И светить будет ярче.
Батареи даже самые хорошие, даже самые фирменные даже в термостатированном кожухе долго жить НЕ БУДУТ. Берём ведущего американского производителя качественных батарей. BB Смотрим график жизни. (это не китайское цветастое гуано, продаваемое манагерами под левыми марками). Эти батареи соответствуют паспорту. Каталог. http://www.bb-battery.ru/catalog/bp/bp200-12/ Заходим и открываем PDF файл и смотрим график жизни от температуры. 8-10 лет на разные модели при идеальных температурах, (подразумевается фанкойлы на обогрев и охлаждение помещения батарей) Если даже пять градусов неосоответствие в два раза снижается срок службы! Плюс к этому высокоинтеллектуальный заряд с графиком токов, редкий разряд не более чем на 30%. Малое количество циклов. Правильное хранение до ввода. Инженеры на регулярном тестировании цепи из батарей и подбор параметров в цепях с рекомбинацией и своевременной заменой. И только тогда и не для всех. У нас массово используются BB на 200 и 230 а/ч (десятки тонн батарей) Это Дубна. Это высокотехнологичные производства. Это оплот науки. Это мегаваттные прецизионные мощности гарантированного питания. Так вот если за месяц бракуется менее 0,5% батарей, и притом в помещениях с высокой точностью поддерживается температура климатическими установками, то это хороший месяц. Что можно говорить о мелких батареях? Что можно говорить о приборах где каждую ночь кроме мая-июня батарея высаживается более чем на половину, а зимой часто полностью. Что можно говорить о перегреве под палящем солнцем даже в куче пенопласта? Это два года часть батарей не проживет. Стоят они дорого. Работы по замене.
Недавно только протокол держал в руках на очередные сотри батарей. Емкости 200 а/ч. Стабильная температура, мало циклов, (менее 20 с разрядом ниже 50%) 2013-2014 год производства - средняя емкость поверенным прибором 167 а/ч. (как средняя температура по больнице где до 150 бракуется, иногда бывает 180 но крайне редко) 3% уже уехали на переработку. В желтом секторе в очереди на замену ещё 2%. Это батареи лучшего качества. Большой емкости, и огромного веса, где все детали крупные и надежные.
Тип комплекта в студию. Будет о чем говорить с цифрами. Если верить мощности прибора в 58 Вт, то это потребует больших батарей на тёмное время зимой. Учитывать нужно, что батарею нельзя доводить до нижнего предела. иначе её жизнь будет очень короткой. Заряд должен оставаться на 30% минимум чтоб не убить полными циклами раньше срока. Параметры можно посмотреть здесь. http://sun-shines.ru/shop/street-light/20wt-opor%D0%B0/ Но манагеры естественно будут врать, и приводить идеальные условия. А далее предлагать опции (как в авто) Если вы поставите батарею в два раза больше, то у вас срок итд..
Плавайте дальше, у школьников спросите, если самим трудно. Даже время терять жаль на эту рутину бестолковую и показуху глупую.
Я кстати очень хорошо понимаю, когда нужно осветить отдельную развязку на второстепенной дороге, в безлюдном месте, где ради 3 кВт не стоит тащить линию по буеракам два десятка км. Когда нужно сделать поток 600 люмен на 4 км автотрассы, то линию привести будет всегда и без исключений намного экономичнее, чем лепить затратные автономники с дорогим обслуживанием и расходниками. Ко всему прочему и добыча свинца и производство и переработка батарей наносит экологии намного, в разы больше ущерба, чем выработка дешевой энергии. Кстати БУ батареи с производств такого типа сейчас берут в переработку по 35 р/кг. Так что у тех приборов, где судя по мощности 58Вт скорее всего будет две батареи по 100а/ч, которые у качественного производителя весят по 28,5кг. Все шансы очень быстро попасть к барыгам Там в каждом столбе целый капиталл легких денег для ваших барыг и их друзей полицейских пролёживают. (если конечно верить указанной мощности и в качество приборов, а не так, что всё уже украдено до нас по традиции акимата)
Для дурней со стартером. Ток легкового стартера в бензиновом теплом моторе 1,4-2.0 объема - будет от 150 до 200 ампер всего на 3 секунды. При остывшем масле и вязкости разные данные, но не в два раза больше. Стартерная батарея, даже не свежая, лего выдаст 200 ампер на несколько секунд. Даже если в ней Ёмкости осталось менее половины. Прибора поверенного у вас нет. . Приходилось встречать людей говорящих о хорошей батарее, у которых 25 % было при измерении. Наивно полагать можно, после запуска работает генератор Батарея с ёмкостью в половину уже точно не проходит в осветительном приборе, где глубокие циклы.
Для совсем одичавших и не способных найти приличный источник есть качественный сайт для наполнения головы. Подтверждаю. Всё там написано очень даже добросовестно. http://akbtest.ru/
Ещё раз, для тех, кто много букв осилить не в состоянии.
Любой школьник должен за час осилить при всех доступных условиях задачи, примитивную математику каждого участка автономного освещения с точным соотношением и расстановкой границ целесообразности.
Без этого в современном мире делать нечего. Останется только удел третьесортной территории с потенциалом вялого потребления чужих шмоток.
Абсолютно при этом понятно, что этого определения границы применения автономных технологий бесполезно требовать от тойотных чинушек. У них определяющим фактором задачи является только нурлыкуния и освоячивание. По этому их задача будет лежать не в плоскости физики, а в плоскости праздника коррупции, фальшивости и разбазаривания денег.
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