Серый волк Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в... #41





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9221

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:21 Вопрос статьи интересен больше всего школьникам.

На реферат по физике тянет, если учителя физики не дураки нурлыкуновые, то цифры очень интересно изучать.



Установка таких приборов на данный момент может иметь смысл только в сильно труднодоступных для распределительной сети местах. Куда заурядная и очень легко выполняемая рутинная работа энергетиков протянуть десятку и поставить ТП будет сильно затруднительно из-за удаленности, преград, крупных рек итд.



Если ставят в месте которое всё опутано линиями электропередач, как окрестности Лисаковсков,

То искать следует другие причины.

1. Экспонурлыкуния и нуно куда-то воткнуть для отчёта о внедрении. Не важно сколько стоит.

2. В этой местности настолько жесточайший энергодефицит мощностей на подстанциях всех уровней, что нужно буквально по киловаттам выдирать экономию как на острове, где нет станций. Или как на полуострове где придурки ЛЭП подрывают регулярно.

Поскольку придурков конечно хватает, но они ещё не в той кондиции и лисаковск не на острове, то вариант первый при рассмотрении доминирует.



Смотрим очень бегло.

При указанной цене проекта можно НА ЭТИ ДЕНЬГИ В РАЗЫ БОЛЬШЕ построить КМ освещения, и питание подвести (это рутина и быстро делается) и ещё денег останется. И светить будет ярче.



Батареи даже самые хорошие, даже самые фирменные даже в термостатированном кожухе долго жить НЕ БУДУТ.

Берём ведущего американского производителя качественных батарей. BB Смотрим график жизни. (это не китайское цветастое гуано, продаваемое манагерами под левыми марками).

Эти батареи соответствуют паспорту.

Каталог.

http://www.bb-battery.ru/catalog/bp/bp200-12/

Заходим и открываем PDF файл и смотрим график жизни от температуры.

8-10 лет на разные модели при идеальных температурах, (подразумевается фанкойлы на обогрев и охлаждение помещения батарей) Если даже пять градусов неосоответствие в два раза снижается срок службы! Плюс к этому высокоинтеллектуальный заряд с графиком токов, редкий разряд не более чем на 30%. Малое количество циклов. Правильное хранение до ввода. Инженеры на регулярном тестировании цепи из батарей и подбор параметров в цепях с рекомбинацией и своевременной заменой. И только тогда и не для всех.

У нас массово используются BB на 200 и 230 а/ч (десятки тонн батарей) Это Дубна. Это высокотехнологичные производства. Это оплот науки. Это мегаваттные прецизионные мощности гарантированного питания.

Так вот если за месяц бракуется менее 0,5% батарей, и притом в помещениях с высокой точностью поддерживается температура климатическими установками, то это хороший месяц.

Что можно говорить о мелких батареях? Что можно говорить о приборах где каждую ночь кроме мая-июня батарея высаживается более чем на половину, а зимой часто полностью. Что можно говорить о перегреве под палящем солнцем даже в куче пенопласта? Это два года часть батарей не проживет. Стоят они дорого. Работы по замене.



Недавно только протокол держал в руках на очередные сотри батарей. Емкости 200 а/ч.

Стабильная температура, мало циклов, (менее 20 с разрядом ниже 50%) 2013-2014 год производства - средняя емкость поверенным прибором 167 а/ч. (как средняя температура по больнице где до 150 бракуется, иногда бывает 180 но крайне редко) 3% уже уехали на переработку. В желтом секторе в очереди на замену ещё 2%. Это батареи лучшего качества. Большой емкости, и огромного веса, где все детали крупные и надежные.



Тип комплекта в студию. Будет о чем говорить с цифрами.

Если верить мощности прибора в 58 Вт, то это потребует больших батарей на тёмное время зимой.

Учитывать нужно, что батарею нельзя доводить до нижнего предела. иначе её жизнь будет очень короткой.

Заряд должен оставаться на 30% минимум чтоб не убить полными циклами раньше срока.

Параметры можно посмотреть здесь.

http://sun-shines.ru/shop/street-light/20wt-opor%D0%B0/

Но манагеры естественно будут врать, и приводить идеальные условия.

А далее предлагать опции (как в авто) Если вы поставите батарею в два раза больше, то у вас срок итд..



Плавайте дальше, у школьников спросите, если самим трудно.

Даже время терять жаль на эту рутину бестолковую и показуху глупую.



Я кстати очень хорошо понимаю, когда нужно осветить отдельную развязку на второстепенной дороге, в безлюдном месте, где ради 3 кВт не стоит тащить линию по буеракам два десятка км.

Когда нужно сделать поток 600 люмен на 4 км автотрассы, то линию привести будет всегда и без исключений намного экономичнее, чем лепить затратные автономники с дорогим обслуживанием и расходниками.

Ко всему прочему и добыча свинца и производство и переработка батарей наносит экологии намного, в разы больше ущерба, чем выработка дешевой энергии.

Кстати БУ батареи с производств такого типа сейчас берут в переработку по 35 р/кг. Так что у тех приборов, где судя по мощности 58Вт скорее всего будет две батареи по 100а/ч, которые у качественного производителя весят по 28,5кг.

Все шансы очень быстро попасть к барыгам Там в каждом столбе целый капиталл легких денег для ваших барыг и их друзей полицейских пролёживают.

(если конечно верить указанной мощности и в качество приборов, а не так, что всё уже украдено до нас по традиции акимата)





[Исправлено: Серый волк, 09.12.2017 - 23:16]