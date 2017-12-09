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§ NG.kz
Полицейские Костанайский области задержали пенсионера, который приставал к ребенку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские города Рудного задержали 65-летнего местного жителя, который приставал к шестилетней девочке, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Костанайской области.
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§ Алиса
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3856
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.12.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че случилось? Как-то неожиданно начали преступников задерживать: и пенса и сбежавшего поймали. Потому и снег сегодня выпал :lol: :lol: :lol: Дай бог, надолго так будет продолжаться и всех поймают преступников)))
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§ Vital
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5105
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Меня другое настораживает. Чет часто рудный по этой теме всплывает. А точно кого нададо закрыли тогда когда Виктория пропала. Незнаю. Лично я не верю полиции , это самая корумпированая шарага в стране.
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Народный контроль
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...




Отправлено: 09.12.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном магнитная аномалия!

Бывалый
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...




Отправлено: 09.12.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Че случилось?

Отцы-основатели славного града Рудного вышли на пенсию и им теперь нечем заняться и нечего терять, поэтому их ничего более не сдерживает.
Оно как бы и всегда-то в Рудном крепко пахло педофилами и прочими извращенцами, даже в совковое время, но просто раньше об этом в газетах не писали, не смотря на то, что каждый, кто жил в Рудном более-менее длительное время, прекрасно в курсе этого положения тамошних дел...

знаток
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...




Отправлено: 09.12.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Оно как бы и всегда-то в Рудном крепко пахло педофилами и прочими извращенцами, даже в совковое время, но просто раньше об этом в газетах не писали, не смотря на то, что каждый, кто жил в Рудном более-менее длительное время, прекрасно в курсе этого положения тамошних дел...

супер ответ, особенно пахло педофилами, то есть М. Бежите , Н. Любеля были тоже ими?

осведомленный
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...




Отправлено: 09.12.17 - 19:35
Комментарий удален модератором.

клован))
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...




Отправлено: 09.12.17 - 21:51
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...




Отправлено: 09.12.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток:
то есть М. Бежите , Н. Любеля были тоже ими?

Я где-то написал что в Рудном поголовно все - педофили и извращенцы?
Я написал о том, чтот там их концентрация сильно повышена.
А у вас, как следует из вашего коммента - тоже больная фантазия.

знаток
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...




Отправлено: 09.12.17 - 22:36
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.12.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодёжь сейчас продвинутая, сегодня шуганёшь в подъезде или во дворе, а завтра заява в полиции. И никакой презумпции, отмывайся сам.
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§ КГСПС
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.12.17 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Попридержите коней. Элементарно одернул девчонку за неправильное поведение и поругал.
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