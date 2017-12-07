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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 09.12.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
При чём тут это?

В следующем предложении написано.
Дочитайте.
Цитата:
elektron:
и по его расходу (испарение этой жидкости)

Залепите пластилином отверстие, через которое испаряется расходная жидкость.
Ну или как вариант - прикрутите элемент Пелтье (электрохолодильник) к этому "счетчику"...
А я пока буду продолжать смеяться над этим вашим "счетчиком теплоэнергии"...
Цитата:
elektron:
Зачем мучать людей месячной проверкой, если есть годовой средний расход?

Чего-чего?
Какой-такой средний годовой расход?
Что вы несете?
Цитата:
Маркс:
И экономии от этих счетчиков никакой нет на самом деле.

Факт неуклонного снижения потребления ресурсов говорит об обратном.

архимед
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 09.12.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заметьте! Все КТЭК и другие услугодатели себя считают хозяевами положения в том числе и ПКСК или КСК по настоящему! Почему так происходит, а потому что мы сами наплевательски относимся к своим проблемам, к своим расходам! У кого денег много и курей нет, чтобы их клевать, то им нет проблем, заплатят и все! А если денег постоянно куры клюют, то необходимо очень требовательно относится ко всему тому что придумывают эти услугодатели, поскольку они всегда через "слуг государевых" стараются на нас навариться! Мы все потребители их коммунальных услуг и от нас зависит как эти услуги нам же предоставляются! Услугодатели всегда "вооружены" аппаратом юристов, а потребители нет! Вот вам и первая причина давления на потребителей! Надо чаще подавать иски на нерадивых услугодателей за не предоставление качественных услуг, на их работников, ведущих себя как барин с холопом, фотографировать их и отправлять на Ютуб, чтобы видели "горе-работяг", бьющих себя в грудь! Нужда была каждого запоминать и впускать в квартиру. Это проблемы услугодателя для улучшения работы по снятию показаний счетчика! Есть договор и нечего по "хатам" шастать как на "колядовании"! Учиться им нужно как работают на "Западе" их коллегии!

Патрон
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 09.12.17 - 23:17
Комментарий удален модератором.

ВМ Полесов
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 09.12.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Факт неуклонного снижения потребления ресурсов говорит об обратном.

А еще наличие отсутствия пропитанных шпал!
Вчера весь город оббегал, а плашек 3/8 дюйма нету!

Латин
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 09.12.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Залепите пластилином отверстие, через которое испаряется расходная жидкость.

Хороший совет. Главное актуальный ;-)
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