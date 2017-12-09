/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 632 из 632«1...630631632
Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

А чего так, может мы тут сами разберёмся. Тихо и мирно! Я мальчик взрослый уже, Марик и Витал тоже, а остальное как Драг позволит. Да и пол ночи лично у меня всего 19:17 :-P время есть.

[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 19:17]
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5105
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого. Прогресс. Лиля меня в вацапе востановила. Жизнь налаживается. Удивительно. Пойду напьюсь.
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы вот Ёлку поставили :lol:
осталось ещё чем то облагородить ;-) Новый год "на носу" :lol:
Кстати со вторым наступающим адвентом, Деревеньку!
Сегодня пойдём Глювайн потреблять, а завтра в сауну опять 8-)
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12817
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Cпастбо.Цитата:
elektron:
а завтра в сауну опять 8-)

С девочками?... :lol: :oops:
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5105
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Да с какими еще девочками? Походу пока я к вам не приеду вы и не вспомните как девочек снимать. Сниму вам. Так и быть. :lol:
П.с модер если не трудно удалишь потом этот ком в 00.00 ночью. Щас Лиля не дома приедит увидит обидется:)))

[Исправлено: Vital, 09.12.2017 - 16:22]
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С девочками?...

Да да с ними ;-) Драг не мне тебе рассказывать, что бани у нас ту смешанные 8-)
Так что и мальчики и девочки все в одном :lol: нагишом :oops:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12817
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так что и мальчики и девочки все в одном :lol: нагишом :oops:

Я,когда был на курорте,так и не - решился... :oops:
Заглянул,и не зашёл... :lol:
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да с какими еще девочками? Походу пока я к вам не приеду вы и не вспомните как девочек снимать. Сниму вам. Так и быть

Ой да ладно! Вит в жизни всяко бывает. Но не говори гоп, пока не прыгнешь. Тебя Вайпер предупреждал, но ты настырно нарываешься. Шутишь всё и скользко.... Что насчёт проекта "деда мороза"?. Да ко мне приехать:-P пошутил ;-) Ты хот один комет здесь серьёзно оставил?
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Стеснительный ? :oops:
Профайл

§ Добринцофф
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5610
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А мы вот Ёлку поставили

О-го себе какая батарея,сколько там секций 35-40?Я думал что больше чем у марика в рудном не бывает,оказывается есть.
А нафига такая длинная?У вас же там и зимы то толком нету.
Профайл

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 521
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
О-го себе какая батарея,сколько там секций 35-40?Я

Ну как сказать, не считал и даже никогда не задумывался, пока ты не спросил :lol: Не знаю если честно ;-) могу посчитать :lol: Вот только из за твоего вопроса 45 секций
Хотя там где стул, счётчик установлен. 8-)
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12817
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Стеснительный ?

Нее,Барбара следом - шла... :-o
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5105
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Не понял. И где ты увидел мои коменты шутными? Подумай. Не понял еще раз подумай. Чем меня вайпер предупреждал? Вайпер как и сизо старые пердуны которые понятия не имеют о жизни. Один приписюнил пакистанку теперь герой, другой в 45 лет ушел на пенсию. . Мент нет? Ты мне их в пример ставишь?
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.12.17 - 22:58
Комментарий проходит проверку.

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3450
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.12.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вайпер как и сизо старые пердуны которые понятия не имеют о жизни. Один приписюнил пакистанку теперь герой, другой в 45 лет ушел на пенсию. . Мент нет?

Фсёёё,триллер начался,каску надень-бить возможно будут
:lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 632 из 632«1...630631632
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 0
Всего: 123

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх