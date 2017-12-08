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§ NG.kz
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун Дня Первого Президента РК в г.Лисаковске завершено строительство уличных сетей освещения от поворота автодороги Костанай – Житикара до стелы с названием «Лисаковск». На протяжении многих лет лисаковцы обращались к руководству города с просьбой осветить этот участок дороги. И в 2017 году этот вопрос удалось решить.
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§ Добринцофф
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5610
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Современные светодиодные светильники и так потребляют достаточно мало эл.энергии,что-бы заморачиваться с солнечными батареями аккумуляторами и.т.д.
По мне так лучше один раз провести электричество и получить стабильное освещение,чем всю жизнь потом содержать эти аккумуляторы и солнечные батареи.
У меня дома полно таких фонариков с алиэкспресса светят в принципе неплохо но это больше декоративный свет,а есть и светильники в которых светодиодные лампочки на 5-10вт работают от 220в потребляют мало светят хорошо и при этом никаких аккумуляторов и обслуживания.
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Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 09.12.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Что данный проект экономически неоправдан

А при чем тут школьная физика и мое знание ее?
Поясни, не стесняйся.
Цитата:
Валентин:
плюс будут вполне ожидаемые проблемы с работой и обслуживанием.

А с чего ты решил что те, кто устанавливал, об этом не в курсе?
Ты ясновидящий?
Цитата:
Валентин:
Поставить пару-тройку таких опор в качестве теста, вместо того чтобы городить сразу 70 - было бы интересно.

Опять же - с чего ты решил что в качестве теста нигде такое не ставили?
Ты на объездной Щучинска был?
Там лет хрен его знает сколько какое-то чудо с солнечными панелями и ветряком сверху стоит - опоры освещения участка трассы такие...
Это раз.
Второе: в Астане уже лет 7 или 8 живут и здравствуют пешеходные переходы, у которых сверху дорожных знаков установлены солнечные панели. Днем они подзаряжают аккумы. Переход оснащен датчиками. Когда к переходу по тротуару подходит пешеход, то в темное время суток начинают мигать желтые светодиоды сверху знака ПП и встроенные в проезжую часть желтые же "светлячки".
Цитата:
Валентин:
Аккумуляторам жить там будет грустно, деградировать будут быстро, и потребуют замены тоже сильно раньше.

Сильно раньше чего?
Раньше автомобильных аккумов?
Так я тебе и говорю что они терпят кол-во циклов в разы меньше литиевых, также работают в весьма непростых условиях, а живут отнюдь не год как ты утверждал.

Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 09.12.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По мне так лучше один раз провести электричество

Это может оказаться сильно дороже.

§ Медный
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1444
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.12.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
У нас в плане занятости рыночных ниш - пустота, по сравнению со странами, где капиталу не подрезали крылья

ты это..с посланиями президента знаком? говорит: возвращайте капиталы иначе "подстрелю" на излёте )) а ты тут про 70 лет :lol: :lol:
Какие ниши? видишь "умные" (ушлые) люди не видят перспектив заработать в этих нишах.. ты реальность то не попутал? желаемое за действительное не выдаёшь ли? 25 лет прошло... что ещё не растащили? :lol:

Цитата:
Бывалый:
С чего вдруг такой вывод?
Вы его видели, этот термоящик?

как сказано было в одном фильме:
Я потратила все деньги на научные книги.
Да?
А кассетный магнитофон кто привез?
Вы его видели?
- Видела!
- Вы его слышали?
— Слышала!
— Вы его включали?
— Да!!!
— Да вы что?"
(Гараж) :lol:
Надо полагать, ты его весь излазил ;-) и знаешь что подразумевается когда говорят про "термобоксы"
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§ Медный
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1444
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.12.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
замены тоже сильно раньше.

Сильно раньше чего?

походу имелось ввиду сильно раньше заявленного срока ;-)
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