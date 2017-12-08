Цитата: Валентин:

Что данный проект экономически неоправдан

А при чем тут школьная физика и мое знание ее?

Поясни, не стесняйся.

Цитата: Валентин:

плюс будут вполне ожидаемые проблемы с работой и обслуживанием.

А с чего ты решил что те, кто устанавливал, об этом не в курсе?

Ты ясновидящий?

Цитата: Валентин:

Поставить пару-тройку таких опор в качестве теста, вместо того чтобы городить сразу 70 - было бы интересно.

Опять же - с чего ты решил что в качестве теста нигде такое не ставили?

Ты на объездной Щучинска был?

Там лет хрен его знает сколько какое-то чудо с солнечными панелями и ветряком сверху стоит - опоры освещения участка трассы такие...

Это раз.

Второе: в Астане уже лет 7 или 8 живут и здравствуют пешеходные переходы, у которых сверху дорожных знаков установлены солнечные панели. Днем они подзаряжают аккумы. Переход оснащен датчиками. Когда к переходу по тротуару подходит пешеход, то в темное время суток начинают мигать желтые светодиоды сверху знака ПП и встроенные в проезжую часть желтые же "светлячки".

Цитата: Валентин:

Аккумуляторам жить там будет грустно, деградировать будут быстро, и потребуют замены тоже сильно раньше.

Сильно раньше чего?

Раньше автомобильных аккумов?

Так я тебе и говорю что они терпят кол-во циклов в разы меньше литиевых, также работают в весьма непростых условиях, а живут отнюдь не год как ты утверждал.