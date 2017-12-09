Серый волк Re: "Костанай су" готово взыскать долг с... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9217

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:37 Не слабо так петухи с курами выпили!

Теперь не удивляйтесь, если пришедший на засор унитаза слесарь кукарекать будет!

Если у городской больницы долг за воду есть, они кстати переведя пару хирургов на двухсменную работу могут расплатиться, раз уж в Костанай СУ яйца хорошо берут.