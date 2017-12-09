Цитата: Vital:

Да с какими еще девочками? Походу пока я к вам не приеду вы и не вспомните как девочек снимать. Сниму вам. Так и быть

Ой да ладно! Вит в жизни всяко бывает. Но не говори гоп, пока не прыгнешь. Тебя Вайпер предупреждал, но ты настырно нарываешься. Шутишь всё и скользко.... Что насчёт проекта "деда мороза"?. Да ко мне приехать пошутил Ты хот один комет здесь серьёзно оставил?