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§ NG.kz
Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской области — дорожное строительство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 8 декабря, депутаты Костанайского областного маслихата на сессии утвердили проект главного финансового документа региона. Бюджет области на 2018 год составит 206 млрд тенге.
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§ сайлау курманов
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2448
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.12.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
особенно в западное направление , в славный город Актобе!
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уйгур
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...




Отправлено: 08.12.17 - 19:27
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правп
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...




Отправлено: 08.12.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где можно ознакомиться с полной версией?

§ 112
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7813
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот на кого учиться нужно своих детей давать..
На дорожников..
В свое время я хотел было пойти после строительного в автодор, да работать надо было..
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Дмитрий
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...




Отправлено: 08.12.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня у одного от нашего асфальта построенного «А» аллергия, и когда же вы наконец то будете рисовать разметку на дорогах не известкой...

Бывалый
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...




Отправлено: 08.12.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
особенно в западное направление , в славный город Актобе!

Туда, кстати, давно пора дороги отстроить чтобы ездить не как во времена совка через Троицк-Карталы-Бреды-Орск, а через Денисовку-Бестобе-Комсомольское-Карабутак

Читатель 1
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...




Отправлено: 08.12.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разметка "до первого дождя" очень выгодна (пока стерлась, там и ремонт дороги подкрался - природа циклична)))

§ Медный
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готовят! готовят инфраструктуру к светлому коммунистическому будущему.. :lol: :lol: :lol:
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§ Медный
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
а через Денисовку-

это точно дороги там знатные ;-)

П.с. вернулся с вахты что ли? :lol:
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правп
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...




Отправлено: 08.12.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

кроме запада, с южных регионов к нам идет основной поток "зеленки" с этого направления

декаданс
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...




Отправлено: 08.12.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
а через Денисовку-Бестобе-Комсомольское-Карабутак

..на ремонт этой дороги уже выделяли деньги,и ее должны были отремонтировать и сдать в эксплуатацию еще в 2008 году.но деньги,как обычно,разворовали и оставшихся средств хватило лишь на часть новой дороги...теперь вот ежегодно снова выделяют деньги из бюджета,чтобы таки ее достроить до конца..странно что в отчетах о выделении средств из бюджета на строительство того или иного объекта,чиновники почему то умалчивают что на строительство некоторых из них,уже выделялись средства...так же как и не называют тех,кто их присвоил...)))наверно государственная тайна...))))))))))

Бывалый
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...




Отправлено: 08.12.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
вернулся с вахты что ли?

Наоборот - заступил же! ))))
Как только деньги бюджет изыскал - так я тут как тут на платных комментах.

Дмитрий
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...




Отправлено: 09.12.17 - 12:14
Комментарий удален модератором.

местный
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...




Отправлено: 09.12.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Агайдаров молодец. Выбил деньги на дорогу все таки. Оправдал доверие своих избирателей.
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