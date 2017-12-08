декаданс Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской... #11







Отправлено: - 22:12 Цитата: Бывалый:

а через Денисовку-Бестобе-Комсомольское-Карабутак

..на ремонт этой дороги уже выделяли деньги,и ее должны были отремонтировать и сдать в эксплуатацию еще в 2008 году.но деньги,как обычно,разворовали и оставшихся средств хватило лишь на часть новой дороги...теперь вот ежегодно снова выделяют деньги из бюджета,чтобы таки ее достроить до конца..странно что в отчетах о выделении средств из бюджета на строительство того или иного объекта,чиновники почему то умалчивают что на строительство некоторых из них,уже выделялись средства...так же как и не называют тех,кто их присвоил...)))наверно государственная тайна...))))))))))