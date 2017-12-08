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§ NG.kz
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун Дня Первого Президента РК в г.Лисаковске завершено строительство уличных сетей освещения от поворота автодороги Костанай – Житикара до стелы с названием «Лисаковск». На протяжении многих лет лисаковцы обращались к руководству города с просьбой осветить этот участок дороги. И в 2017 году этот вопрос удалось решить.
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стопицот
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 08.12.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
На автомобилях аккумы служат 5-7 лет

мамахахатала, буквари хоть бы соответствующие почитал, прежде чем нести этот бреТ

§ Медный
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.12.17 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
стопицот:
Цитата:
Бывалый:
На автомобилях аккумы служат 5-7 лет

мамахахатала, буквари хоть бы соответствующие почитал, прежде чем нести этот бреТ

и вы правы и он прав. мы просто живём в разных реальностях... у него аккумулятор за 50-70 тыщ тенге свинцовый, а у нас за 20.. ну вот и усё

Цитата:
Бывалый:
Ну в целом - да.
В объекты, которые выглядят как помойки, никто вкладывать не будет.

такой, нескромный вопросик: :lol: какого ляда они забыли ночью в 100 км от областного центра в том месте где и делать нечего? :lol:
Логично что стоят у нас в районе аэропорта фонари - аэропорт и всё такое..
но там то что забыли "новейшие" технологии? целесообразно, да? может есть более оживлённые места в Лисаковске, не только для инвесторов :-P

Цитата:
Бывалый:
фраза из статьи "оснащена двумя термоящиками" ни о чем не говорит?

говорит о том что это просто термоизолирующий (внимание: Не обогреваемый и не нагреваемый) короб... дальше сам подумай ;-) :lol:

Для тех кто не в теме.. помним мороженое когда продавалось не в холодильниках, а в пенопластовых ящиках... ну вот типа того :lol:
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§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.12.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тебе фраза из статьи "оснащена двумя термоящиками" ни о чем не говорит?


Конечно говорит, о том что физику ты в советской школе не учил :)

Цитата:
Бывалый:
Свинцово-кислотные аккумы, кстати, тоже


Мощный аргумент в защиту, не отнять.

Можешь смело подавать заявку на вступление в Нур Отан, у тебя есть перспективы!
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§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.12.17 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
58 Вт на опору (если правильно понял) это в общем-то немного, сделать две сборки из LiIo элементов (основную и резервную) - несложно, и запас по ёмкости тоже сделать не очень сложно.

А вот здесь пример солнечной панели в 60 Вт, размером примерно 70х70 см, и надо учесть что средний КПД у неё будет 30-40%.

Но вот с температурой ничего сделать не получится, увы.
Заряд/разряд в морозы ресурс аккумуляторов сократит кардинально, а подогрев там сделать не получится.
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Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 09.12.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
какого ляда они забыли ночью в 100 км от областного центра в том месте где и делать нечего?

Ищут применения своим капиталам, вестимо.
У нас в плане занятости рыночных ниш - пустота, по сравнению со странами, где капиталу не подрезали крылья на 70 лет.
Цитата:
Медный:
внимание: Не обогреваемый и не нагреваемый) короб

С чего вдруг такой вывод?
Вы его видели, этот термоящик?
Цитата:
Валентин:
Конечно говорит, о том что физику ты в советской школе не учил :)

Чо сказать-то по существу хотел?
Развернуть сможешь свою мысль, которой, как обычно, нет?
Цитата:
Валентин:
Мощный аргумент в защиту

Где ты там защиту-то увидел?
Речь шла о сравнении срока службы свинцово-кислотных аккумов и литий-основанных...
Я конечно понимаю что у тебя оченьб тяжело с техническими вопросами.... ну так может и не будешь в них лезть дабы не позориться?

Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 09.12.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Но вот с температурой ничего сделать не получится, увы.
Заряд/разряд в морозы ресурс аккумуляторов сократит кардинально, а подогрев там сделать не получится.

Ну для тех, у кого ум ограничен - конечно они уверены что сделать ничего не получится.
Слава богу что в инженеры идут люди совсем иного склада ума...

§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.12.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Чо сказать-то по существу хотел?


Что данный проект экономически неоправдан, по определению, плюс будут вполне ожидаемые проблемы с работой и обслуживанием.
Поставить пару-тройку таких опор в качестве теста, вместо того чтобы городить сразу 70 - было бы интересно.
Ну а тут решили повыпендриваться, флаг в руки.

Цитата:
Бывалый:
Где ты там защиту-то увидел?
Речь шла о сравнении срока службы свинцово-кислотных аккумов и литий-основанных...


И к чему ты это сравнил?
Аккумуляторам жить там будет грустно, деградировать будут быстро, и потребуют замены тоже сильно раньше.
Неважно, что там - LiIo, LiPo или что ещё.

Цитата:
Бывалый:
Я конечно понимаю что у тебя оченьб тяжело с техническими вопросами....

Цитата:
Бывалый:
Ну для тех, у кого ум ограничен


Чисто бабский ПМС :)
Корнет... вы - женщина?!
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§ Victor Yang
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9919
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.12.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Что данный проект экономически неоправдан

Может, оправдается в долгосрочной перспективе?
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Товарищ Ын
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 09.12.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может, оправдается в долгосрочной перспективе?


И в долгосрочной перспективе не оправдается.
Аккумулятор накроется через два года. Светодиоды сгорят через год. Стоимость одного светильника 380 тысяч. Но не указана стоимость техобслуживания. Она тоже немаленькая.

Оправдается только у тех, у кого 2х2=5 )))

§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.12.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может, оправдается в долгосрочной перспективе?


Я бы поставил несколько опор в черте города, как тестовый проект, и дал поработать хотя бы год-два, как это обычно и делается.

Там же примитивно всё совершенно.
Фотки не открываются в статье, но судя по всему там 2 элемента по 58 Вт, и соответственно две солнечные батареи, и два блока аккумуляторов.

Предполагая, что работать элементы будут 12 часов в день, получим расход в 508 кВт/ч за год для одной опоры, что в общем бьётся с заявленными 660 тыс. тг. в год экономии на электроэнергии на всех 70 опорах.

Далее, аккумуляторная сборка там нужна будет достаточно ёмкая, но это ладно.
6-8 элементов 18650 в параллель, и 10-12 таких сборок последовательно, преобразователь на 24В, балансировщик зарядки.

Проблемы-то будет две: с солнечной панели у нас снять реально 30-40% от её номинальной мощности если брать среднегодовую выработку. Т.е. чтобы получать требуемые 60 Вт, нужна панель хотя бы в 100 Вт.

И аккумуляторный блок по хорошему нужно подогревать зимой, выше писал что LiIo элементы теряют ёмкость и быстрее деградируют при низкой температуре.

Сколько стоит каждая опора нам конечно не скажут :)
Экономия в 660 тыс. тг. в год это конечно прикольно, но предполагаю что стоимость обслуживания её съест чуть больше чем всю.

Ну и интересно будет послушать про стабильность работы, особенно зимой.

Как-то так.
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* elektron
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 520
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что вы то опять то тут то там ....???? IQ Power акции посмотрите, скоро новые технологии "надеюсь" придут. ;-)
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§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7153
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.12.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да что вы то опять то тут то там ....???? IQ Power акции посмотрите, скоро новые технологии "надеюсь" придут.


Да-да, я всё жду когда национальную криптовалюту уже запустят!
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* elektron
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 520
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Да-да, я всё жду когда национальную криптовалюту уже запустят
Окей шутка удалась!
Да её запускать то и не нужно, работает :lol: так сказать. Если кто купил вовремя, врядли сегодня жалуется. Хотя работы на рынке хватает. А вот продукцию (не сами акции) и идею предлагаю посмотреть и изучить, Технология новая и развивается.

[Исправлено: elektron, 09.12.2017 - 16:24]
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