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стопицот:
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Бывалый:
На автомобилях аккумы служат 5-7 лет
мамахахатала, буквари хоть бы соответствующие почитал, прежде чем нести этот бреТ
и вы правы и он прав. мы просто живём в разных реальностях... у него аккумулятор за 50-70 тыщ тенге свинцовый, а у нас за 20.. ну вот и усё
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Бывалый:
Ну в целом - да.
В объекты, которые выглядят как помойки, никто вкладывать не будет.
такой, нескромный вопросик: какого ляда они забыли ночью в 100 км от областного центра в том месте где и делать нечего?
Логично что стоят у нас в районе аэропорта фонари - аэропорт и всё такое..
но там то что забыли "новейшие" технологии? целесообразно, да? может есть более оживлённые места в Лисаковске, не только для инвесторов
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Бывалый:
фраза из статьи "оснащена двумя термоящиками" ни о чем не говорит?
говорит о том что это просто термоизолирующий (внимание: Не обогреваемый и не нагреваемый) короб... дальше сам подумай
Для тех кто не в теме.. помним мороженое когда продавалось не в холодильниках, а в пенопластовых ящиках... ну вот типа того