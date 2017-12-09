Цитата: Бывалый:

Оно как бы и всегда-то в Рудном крепко пахло педофилами и прочими извращенцами, даже в совковое время, но просто раньше об этом в газетах не писали, не смотря на то, что каждый, кто жил в Рудном более-менее длительное время, прекрасно в курсе этого положения тамошних дел...

супер ответ, особенно пахло педофилами , то есть М. Бежите , Н. Любеля были тоже ими?