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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 09.12.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
При чём тут это?

В следующем предложении написано.
Дочитайте.
Цитата:
elektron:
и по его расходу (испарение этой жидкости)

Залепите пластилином отверстие, через которое испаряется расходная жидкость.
Ну или как вариант - прикрутите элемент Пелтье (электрохолодильник) к этому "счетчику"...
А я пока буду продолжать смеяться над этим вашим "счетчиком теплоэнергии"...
Цитата:
elektron:
Зачем мучать людей месячной проверкой, если есть годовой средний расход?

Чего-чего?
Какой-такой средний годовой расход?
Что вы несете?
Цитата:
Маркс:
И экономии от этих счетчиков никакой нет на самом деле.

Факт неуклонного снижения потребления ресурсов говорит об обратном.
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