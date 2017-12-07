Цитата: elektron:

При чём тут это?

В следующем предложении написано.

Дочитайте.

Цитата: elektron:

и по его расходу (испарение этой жидкости)

Залепите пластилином отверстие, через которое испаряется расходная жидкость.

Ну или как вариант - прикрутите элемент Пелтье (электрохолодильник) к этому "счетчику"...

А я пока буду продолжать смеяться над этим вашим "счетчиком теплоэнергии"...

Цитата: elektron:

Зачем мучать людей месячной проверкой, если есть годовой средний расход?

Чего-чего?

Какой-такой средний годовой расход?

Что вы несете?

Цитата: Маркс:

И экономии от этих счетчиков никакой нет на самом деле.

Факт неуклонного снижения потребления ресурсов говорит об обратном.