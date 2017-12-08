Цитата: стопицот:

Цитата:

Бывалый:

На автомобилях аккумы служат 5-7 лет



мамахахатала, буквари хоть бы соответствующие почитал, прежде чем нести этот бреТ

и вы правы и он прав. мы просто живём в разных реальностях... у него аккумулятор за 50-70 тыщ тенге свинцовый, а у нас за 20.. ну вот и усё



Цитата: Бывалый:

Ну в целом - да.

В объекты, которые выглядят как помойки, никто вкладывать не будет.

такой, нескромный вопросик: какого ляда они забыли ночью в 100 км от областного центра в том месте где и делать нечего?

Логично что стоят у нас в районе аэропорта фонари - аэропорт и всё такое..

но там то что забыли "новейшие" технологии? целесообразно, да? может есть более оживлённые места в Лисаковске, не только для инвесторов



Цитата: Бывалый:

фраза из статьи "оснащена двумя термоящиками" ни о чем не говорит?

говорит о том что это просто термоизолирующий (внимание: Не обогреваемый и не нагреваемый) короб... дальше сам подумай



Для тех кто не в теме.. помним мороженое когда продавалось не в холодильниках, а в пенопластовых ящиках... ну вот типа того