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§ NG.kz
Полицейские Костанайский области задержали пенсионера, который приставал к ребенку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские города Рудного задержали 65-летнего местного жителя, который приставал к шестилетней девочке, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Костанайской области.
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§ Алиса
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3855
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.12.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че случилось? Как-то неожиданно начали преступников задерживать: и пенса и сбежавшего поймали. Потому и снег сегодня выпал :lol: :lol: :lol: Дай бог, надолго так будет продолжаться и всех поймают преступников)))
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§ Vital
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5104
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Меня другое настораживает. Чет часто рудный по этой теме всплывает. А точно кого нададо закрыли тогда когда Виктория пропала. Незнаю. Лично я не верю полиции , это самая корумпированая шарага в стране.
Профайл

Народный контроль
Re: Полицейские Костанайский области задержали пенсионера,...




Отправлено: 09.12.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном магнитная аномалия!
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